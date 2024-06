¿Deberías cambiar tu portátil a un teclado mecánico? Ventajas y desventajas

En España, de media, utilizamos un ordenador casi seis horas por día. Y la vida útil de un portátil no pasa de los siete años. Si a eso le sumamos que la pandemia incrementó el trabajo remoto y que lo primero que se rompe en un ordenador es el teclado (en general), es lógico pensar que este debería ser uno de los periféricos más interesantes para adquirir. Al menos mientras se trabaja en casa. Estas son las ventajas y desventajas de contar con un teclado mecánico.

A diferencia de los teclados de los portátiles, que tienen partes de goma o silicona y se rompen fácilmente (con pocas o ninguna pieza de recambio), los teclados mecánicos propios de los ordenadores de sobremesa o que se pueden vender como periféricos, tienen una durabilidad de 5 millones de pulsaciones. Estamos hablando de, al menos, 15 años, dependiendo del modelo, aunque hay algunos que llegan a los 40 años de vida, como el Modelo M de IBM, que el año que viene cumple, precisamente, sus cuatro décadas de vida.

A esto hay que sumarle que los teclados mecánicos no solo tienen multitud de piezas de recambio, sino que se puede personalizar con colores, dibujos y cualquier diseño disponible a través de internet. Son más rápidas y, para tareas como videojuegos o escritura, responden con mayor fiabilidad. También se limpian mucho más fácil, aunque les caiga comida o bebida. Y para limpiarlos no se requiere un manual de uso o un tutorial, simplemente una pinza con la cual quitar cada tecla de forma individual.

Por otro lado, los teclados mecánicos son más ruidosos: las piezas mecánicas golpean constantemente entre sí. Generando ese ruido tan característico que muchos aman y que otros detestan. Aquí, la elección, es una cuestión muy personal. Por otro lado, lo de llevar el teclado mecánico de viaje, no es lógico: es pesado, ocupa casi tanto como un portátil y, si se pretende trabajar en lugares públicos, por más amantes de lo nostálgico que seamos, no podemos imponer el traqueteo a nuestros circunstanciales vecinos.

Se pueden conectar a pantallas, tablets, portátiles y hasta móviles.

Claro que a todo esto hay que sumarle un apartado fundamental. Si trabajamos en casa, puede que no nos moleste tanto un cable, pero si queremos llevarlo de “paseo” o resulta que sí tenemos una aversión por los cables, un teclado mecánico como periférico puede que no sea la mejor elección. Las conexiones Wireless le restan "responsividad" (una de las armas más potentes de este tipo de teclados) al demorar la transferencia de datos desde el teclado hacia la pantalla. No es mucho, pero sí se nota, sobre todo en el apartado gamer, en diseño o en edición. A la hora de escribir, no tanto, pero sigue allí. Y a esto hay que sumarle que necesitamos una batería para alimentar el teclado. Y estas tienen un ciclo vital mucho menor que el propio teclado.

Como en tantos otros casos, la elección es muy personal y depende de todos los factores mencionados: lugar de trabajo, peso del periférico, gusto, posibilidad de viajes, costes… Nadie dijo que dar con la tecla sería fácil.