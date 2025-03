Dejé de darle las gracias a ChatGPT y esto fue lo que pasó

En la era de la inteligencia artificial, interactuar con chatbots como ChatGPT se ha vuelto una práctica cotidiana. Muchas personas han desarrollado hábitos de cortesía hacia estas herramientas, incluyendo el uso de 'gracias' y 'por favor' en sus mensajes. Sin embargo, un fenómeno curioso ha comenzado a surgir: algunos usuarios han decidido dejar de agradecer a ChatGPT y han relatado sus experiencias.

Varios usuarios en foros de tecnología y redes sociales han compartido anécdotas sobre lo que ocurre cuando eliminan la cortesía en sus interacciones con ChatGPT. Algunos comenzaron este experimento por curiosidad, preguntándose si la forma en que se dirigen a la IA podría influir en su propia percepción del respeto y la empatía.

Uno de los testimonios más comentados proviene de un usuario en Reddit que afirmó haber notado un cambio en su propia actitud. "Al principio, dejé de escribir 'gracias' porque me parecía innecesario. Pero después de unas semanas, me di cuenta de que también estaba dejando de hacerlo en la vida real. No me gustó la forma en la que estaba actuando", relató.

Otro usuario contó que, tras dejar de usar expresiones de cortesía con ChatGPT, se sintió más impersonal en sus interacciones diarias. "No es que tratara mal a las personas, pero me volví más seco en mis respuestas. Fue extraño darme cuenta de que un simple 'gracias' en un chatbot podía impactar mi comportamiento fuera de internet", explicó.

Los expertos en psicología social sugieren que los hábitos digitales pueden influir en el comportamiento fuera de la pantalla. La gratitud, aunque parezca un gesto menor, refuerza la empatía y la conexión social. Si bien ChatGPT no experimenta emociones, los usuarios que practican la cortesía con esta herramienta podrían estar reforzando su propia capacidad para ser amables en la vida real.

Por otro lado, también hay quienes han experimentado lo contrario. Algunos usuarios afirmaron que dejar de agradecer a ChatGPT les hizo darse cuenta de lo automatizadas que eran sus interacciones. "Me di cuenta de que decir 'gracias' era algo mecánico y sin sentido para un bot. Pero esto me hizo valorar mucho más cuando lo decía genuinamente a una persona", compartió un usuario en un blog.