Diablo IV ofrece un anticipo de la expansión que dará continuidad a su trama principal.

Durante la ceremonia de apertura de BlizzCon 2023, Blizzard ha presentado un anticipo de la primera expansión de contenido prevista para ampliar la base jugable de ‘Diablo IV’. Denominada ‘Vessel of Hatred’, el conjunto auxiliar promete dar continuidad a la historia principal. En el breve material difundido por la editora se demuestra que personajes como Neyrelle deberían volver a tener una gran importancia en la nueva trama. Como señalan algunas filtraciones recientes, el contenido adicional llevará a los jugadores a Kehjistan, un lugar que sirvió como escenario para el tercer acto de ‘Diablo II’.

Vessel of Hatred

Hasta el momento, Blizzard no ha revelado más detalles sobre lo que ‘Vessel of Hatred’ aportará a ‘Diablo IV’. Sin embargo, es de esperar que, además de continuar con la historia principal de la serie, la expansión se encargue de estrenar – al menos- una nueva clase, unida a sus correspondientes mecánicas de juego. Durante la transmisión, los responsables del proyecto también han confirmado que se continuará inyectando mejoras en la calidad de vida del juego. Entre ellas se encuentra el depósito de cofres para la gestión de inventario en todas las ciudades disponibles para el jugador. Además, también se mantendrán muchos de los elementos de progresión de perfil entre las temporadas del juego.

“Con una campaña que continúa la tétrica historia que comenzó en Diablo IV, Vessel of Hatred nos presentará el destino del demonio mayor Mefisto y sus fatídicos planes para Santuario. Viaja a las exuberantes junglas conocidas por los lugareños como Nahantu y explora nuevas formas de jugar, con una clase nunca antes vista en el universo Diablo. Saldrá a la venta a finales de 2024”, se limitan a explicar desde Blizzard. Aunque parece que tendremos que esperar hasta su puesta de largo, hay muchas más cosas reservadas este año para los jugadores en la ‘Temporada de la Sangre’, con nuevas experiencias al terminar el juego y un evento navideño, ‘El Solsticio de Infierno’, que se lanzará antes de que concluya la temporada.

Huge announcements for #DiabloIV



🐺 #VesselOfHatred Expansion

💎 5 Unique Malignant Rings

⚔️ Abattoir of Zir

❄️ Midwinter Blight Holiday Event



And much more, see what was revealed during our #BlizzCon Campfire Chat: https://t.co/TxmRHVJUtrpic.twitter.com/MHIEsoURlX