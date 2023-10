Diablo IV llegará a Steam junto con La Temporada de la Sangre.

El 17 de octubre, la próxima temporada de ‘Diablo IV’ se pondrá en marcha con diversos contenidos nuevos. Esto quiere decir que en “La Temporada de la Sangre” se espera una nueva trama, poderes vampíricos, 5 jefes finales y más. El estreno se acompañará del parche 1.2.0, que, según parece, aportará al conjunto cantidad de mejoras prácticas, como cambios en las monturas, el renombre y las mazmorras de pesadilla junto a una obtención de EXP más rápida.

Además, con este lanzamiento, ‘Diablo IV’ estará disponible en Steam el mismo día, es decir el 17 de octubre. Con esto, la plataforma de Valve se suma a Battle.net, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4, todas ellas, incluida Steam, con juego y guardado cruzado en todas las plataformas. En Steam se tendrá acceso a diversas características de esta plataforma, como logros, lista de amigos y la opción de invitar a estos a jugar contigo.

