Disney se pone seria: a partir de esta fecha ya no podrás compartir tu cuenta de Disney+

Disney llevaba mucho tiempo amagando con el final de las cuentas compartidas, pero parece que esta vez sí va "en serio", tal y como ha señalado Bob Iger, CEO de Disney, este miércoles. En una presentación de resultados, en la que se ha informado de que Disney+ ha obtenido beneficios por primera vez tras cinco años de existencia, 2.400 millones de euros en el tercer trimestre fiscal, Iger ha señalado que la prohibición de compartir cuentas se hará efectiva globalmente el próximo mes de septiembre.

La compañía anunció que seguiría los pasos de Netflix, al igual que va a hacer Max próximamente, el pasado octubre. De hecho, en aquel entonces se afirmó que la prohibición sería una realidad desde el 1 de noviembre de 2023. Y aunque se incluyó entre los términos del servicio que los usuarios aceptan al suscribirse a la plataforma, no fue acompañada de ninguna medida efectiva. Eran, básicamente, solo palabras. Pero eso termina con este verano.

En febrero anunció planes para implementar una modalidad de uso compartido de pago y en junio se lanzó en algunos países, pero entre ellos no estaban Estados Unidos, su principal mercado, ni tampoco España. Esta opción de uso compartido de pagos, de la que aún no se han especificado precios, llegará a más países en septiembre junto con la limitación para usar una misma cuenta en diferentes ubicaciones sin pasar por caja primero.

La medida llega en un buen momento para la compañía y espera que le dé tan buenos resultados como a Netflix. Hubo mucha polémica cuando el gigante del streaming comenzó a implementar la prohibición de compartir cuentas en 2022 junto al lanzamiento de nuevos planes de suscripción, pero el tiempo ha acabado dándole la razón y la compañía ha ganado suscriptores a la vez que ha mejorado sus ingresos. Y eso que en este tiempo también ha subido tarifas.

Eso es lo que también ha anunciado Disney para el próximo 17 de octubre, por el momento solo en Estados Unidos pero obviamente se trasladarán a otros mercados. El plan con anuncios sube 2 dólares hasta los 9,99 $ al mes y el plan sin anuncios también sube en la misma cantidad hasta los 15,99 dólares mensuales o 159,99 si se realiza el pago anual que permite ahorrarse dos meses de suscripción.

Incrementos de precio en las plataformas de streaming de Disney. Disney.

En la nueva tabla de tarifas presentada por Disney, y que también incluyen alzas en otras plataformas de streaming de la compañía como Hulu y ESPN+, entre otras, no hay mención al plan Estándar que no tiene anuncios pero presenta algunas características limitadas, entre ellas una resolución máxima de 1080p en lugar de 4K, por lo que es posible que este plan termine desapareciendo del catálogo de Disney Plus y solo queden las modalidades Premium y con anuncios. También es esto, siguiendo los pasos de Netflix.