Disney Plus comenzará a prohibir compartir contraseña este verano

Netflix, HBO, Amazon Prime… todos estos servicios de streaming han alterado su política de usuarios para prohibir compartir contraseñas. Cada uno lo ha hecho a su manera y era obvio que faltaba uno por pronunciarse: Disney Plus. Si bien ya había dado indicios de por dónde iba a ir su política, todavía no había dado una fecha concreta. Ahora ya la tenemos: verano.

Durante una conferencia sobre los resultados de la empresa, el director financiero de Disney, Hugh Johnston, dijo que las cuentas de Disney Plus “sospechosas de compartir indebidamente su contraseña” verán una opción para registrarse para obtener su propia suscripción.

Para lidiar con esto Disney también comenzará a permitir que los titulares de cuentas agreguen personas fuera de su hogar por una “tarifa adicional”, pero aún no se sabe cuánto costará este sistema, de hecho, la página de precios de Disney Plus aún no refleja este cambio. "Queremos llegar a la mayor audiencia posible con nuestro excelente contenido - afirmó Johnston -. Esperamos implementar esta nueva funcionalidad para mejorar la experiencia general del cliente y hacer crecer nuestra base de suscriptores, pero hasta mediados de 2024 no se verán los resultados".

Los nuevos términos comenzaron a aplicarse a los nuevos suscriptores el 25 de enero, pero quienes ya tengan una cuenta en Disney Plus verán el cambio de política a partir del 14 de marzo.

"El intercambio pago es una oportunidad para nosotros - añadió Johnston -. Es algo que nuestros competidores obviamente están aprovechando y que está frente a nosotros... Tenemos algunas acciones muy específicas que tomaremos en los próximos meses".

La idea será que quienes quieran compartir una cuenta fuera de la IP a la que habitualmente se conecta el servicio (por ejemplo, la red WiFi de la casa) deberán pagar un extra por aquellos dispositivos que no se conecten a esta red. Si esto incluirá o no a los móviles o tablets del hogar eso está por verse aún.