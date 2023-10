Disney+ prohíbe compartir cuentas de usuario entre hogares en España.

Estaba anunciando, pero ahora sabemos cuándo. Disney+ está enviando correos a sus usuarios informándoles de los nuevos planes de suscripción que la plataforma de streaming lanza en España el 1 de noviembre. Con el abandono de la tarifa única para todos sus suscriptores, más allá de las promociones puntuales, llegan cambios en las condiciones del servicio y el principal es que se acabó lo de compartir cuentas de usuario entre distintos hogares.

Es la misma medida que tomó Netflix a comienzos de este año y que, pese al rechazo inicial de una parte de sus usuarios, le ha ayudado a mejorar los resultados. En los nuevos términos de servicio, Disney+ define un hogar como la “colección de dispositivos asociados a su residencia personal principal, en la medida en que sean utilizados por personas que residen en la misma”. Si nos atenemos a la literalidad, ni siquiera un invitado podría usar la cuenta de un residente mientras estuviera en su casa, pero es de suponer que la cosa no llegará tan lejos.

La compañía también indica que un plan de suscripción no podrá compartirse fuera de un hogar salvo que el plan “permita otra cosa”, aunque es algo que no está contemplado en los nuevos que no dan la opción de añadir usuarios extra por un precio reducido como en el caso de Netflix.

En cuanto a cómo determina Disney+ si se está haciendo un uso indebido de la cuenta, la compañía señala que “nos reservamos el derecho de analizar el uso de su cuenta para determinar el cumplimiento del presente contrato”, sin entrar más detalles. Sí añade que el incumplimiento puede derivar en la terminación del servicio.

Los bloqueadores de publicidad tampoco están permitidos

La llegada del nuevo plan con anuncios también ha provocado otro cambio en las condiciones del servicio que es una novedad en una plataforma de streaming: la prohibición de los bloqueadores de publicidad.

“Usted se compromete a no utilizar un bloqueador de publicidad o a no tomar medidas para impedir que se le muestre contenido publicitario si se ha suscrito a un Plan de Suscripción que incluya publicidad”. Así que quien use un navegador con un bloqueador de publicidad para ver Disney+ o cualquier otra técnica que impida la visualización de anuncios, puede encontrarse con la cuenta cancelada o que, previa notificación, Disney+ le cambie el plan de suscripción a otro sin publicidad, más caro. Otra posibilidad que plantea Disney es no reproducir contenido en el dispositivo del usuario hasta que desactive el método de bloqueo de publicidad, al modo que hacen algunas webs, por ejemplo.

Los nuevos planes de suscripción de Disney+

Estándar con anuncios: El más económico y el que le puede conseguir nuevos suscriptores a Disney+. Al contrario del caso de Netflix, este plan tendrá acceso a todo el catálogo de la compañía y no habrá discriminación, en este aspecto, entre los suscriptores de Disney+. Estándar con anuncios no permite descargas para ver contenidos sin conexión a Internet, admite la reproducción simultánea en 2 dispositivos, sonido 5.1 y estéreo y la resolución será FHD (1080p). Su precio, sin posibilidad de suscripción anual a un costo reducido, es de 5,99 euros al mes.

Estándar: Es el plan que mantiene el precio que actualmente pagan los usuarios de Disney+, 8,99 euros al mes o 89,90 al año. Se diferencia del anterior solamente en el precio y en que no hay anuncios. Por lo demás, reproducción simultánea en dos dispositivos, resolución FHD, sonido 5.1 y estéreo.

Premium: Premium ofrecerá lo mismo que una suscripción estándar a día de hoy. Tendrá un coste de 11,99 euros al mes o 119,90 al año y ofrecerá reproducción simultánea en hasta 4 dispositivos, resolución 4K en algunos contenidos, HDR y sonido Dolby Altmos.