4K vs UHD: ¿Cuál es la diferencia?

Quien vaya a comprar un nuevo televisor hoy en día, probablemente no se plantee llevarse a casa nada que no tenga una resolución de pantalla de al menos 4K o UHD, dos términos que se usan de forma intercambiable, pero que no significan lo mismo desde un punto de vista técnico. Son resoluciones diferentes que al consumidor, por cuestiones de marketing y psicología de ventas, se le presentan como idénticas. Pero hay diferencias; y no solo en el número de píxeles sino en otros aspectos como la tasa de bits y la profundidad de color. Es cierto que la mayoría de usuarios no van a apreciarlas, pero ahí están.

4K

En términos simples, 4K es un estándar de producción y cine profesional mientras que UHD es un estándar de pantalla y transmisión para consumidores. En cuanto a resolución, comparten el número de píxeles verticales, pero difieren ligeramente en los horizontales.

El formato 4K proviene del Digital Cinema Initiatives o DCI. Este consorcio estandarizó una especificación para producir y proyectar contenido 4K digitalmente, entendiendo por 4K una resolución de 4.096 píxeles horizontales por 2.160 verticales. Nótese que con esta definición, 4K, se pasa de nombrar la resolución de una pantalla en base a sus píxeles verticales -720p o 1080p- por los horizontales, que es lo que ha complicado las denominaciones de las pantallas desde entonces.

Comparación entre diferentes resoluciones de pantalla. La Razón.

UHD

El siguiente paso tras el HD -720p- fue el FHD -1080p-. Este último es el nombre oficial para la resolución de pantalla de 1.920 por 1.080 píxeles. UHD cuadruplica esa resolución a 3.840 por 2.160 píxeles, un formato que no es lo mismo que la resolución 4K mencionada anteriormente, a pesar de coincidir en el número de píxeles verticales.

Casi todos los televisores o monitores anunciados como 4K son UHD. Algunos paneles son de 4.096 por 2.160, 4K, lo que da una relación de aspecto de 1.9:1. Pero la gran mayoría son de 3.840 por 2.160, UHD, con una relación de aspecto -relación entre la anchura y la altura de la pantalla- de 1.78:1.

Como referencia, la relación de aspecto -relación entre la anchura y la altura de la pantalla- de 480P, el antiguo DVD, es de 4:3. En Alta Definición -HD/720p- y Alta Definición Completa -FHD/1080p- es de 16:9.

El UHD o Ultra Alta Definición consiste realmente en dos estándares y no estamos hablando del 4K. Está el de 3.840 por 2.160, y luego hay un gran salto a 7.680 por 4.320, también llamado UHD y generalmente publicitado como 8K. Estas dos variantes de UHD se suelen denominar comercialmente como 4K UHD y 8K UHD.

Píxeles verticales vs horizontales

El camino más lógico que podría haber tomado la industria es no entrar en el conteo de las líneas horizontales y haberse centrado en las verticales, como ha sucedido durante décadas; abandonar el término 4K -píxeles horizontales- por completo y en su lugar usar la designación 2160p. Pero claro, hablar de 3.840 píxeles -horizontales- suena mucho mejor que hacerlo de 2.160 -verticales-. Las resoluciones de pantalla siempre han hecho referencia a las líneas horizontales. Las letras "i" y "p" se refieren a entrelazado, que omite la mitad de las líneas, y escaneo progresivo, que no lo hace. Los estándares comunes son 576i -PAL-, 480i -NTSC-, 576p -DVD-, 720p, 1080i, 1080p, y así sucesivamente.

Esto no sucedió porque el número no coincidía con el tamaño del aumento de la resolución. 2160p implica que la resolución es el doble de la HD de 1080p, pero el aumento real es por 4. La diferencia entre 720p y 1080p es significativamente menor que entre 4K y 1080p, aunque cuánto se nota la mejora dependerá de la calidad de tu televisor y de dónde te sientes. En cualquier caso, conviene tener presente al elegir una pantalla que 4K ofrece una resolución ligeramente superior y por ello es compatible con más formatos de relación de aspecto que UHD.