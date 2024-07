Elon Musk afirma que está entrenando 'la IA más poderosa del mundo según todas las métricas' y le pone fecha

Hace algo más de un año, Elon Musk abogaba por detener el entrenamiento de las inteligencias artificiales por los posibles riesgos que pueden llegar a presentar. A pesar de haberse significado en varias ocasiones en ese sentido, el magnate, que ya estuvo envuelto en los inicios de OpenAI, se subió a la carrera de las IA ese mismo año creando xAI. Esta empresa de IA es la responsable de Grok, el chatbot disponible para los suscriptores de pago de X.

Ahora el magnate ha anunciado un nuevo paso adelante para competir con OpenAI, Google y demás participantes en esta carrera con la apertura de un nuevo clúster de supercomputación en Memphis, Tennessee. Según afirmó Musk en X, antes Twitter, 'el clúster de entrenamiento de IA más poderoso del mundo'.

This is a significant advantage in training the world’s most powerful AI by every metric by December this year