Grok es el nombre con el que finalmente se ha lanzado la inteligencia artificial en X, la antigua Twitter. Lo que hace unos meses se presentó como TruthGPT, ha comenzado su fase de pruebas en Estados Unidos con un número seleccionado de usuarios y se han conocido más detalles tras el anunció realizado por Elon Musk el pasado viernes.

La IA recibe su nombre por la expresión utilizada en la clásica novela de ciencia-ficción Forajido en tierra extraña (Robert A. Heinlin, 1961) que significa “comprender”, está “modelada a partir de La guía del autoestopista galáctico”, otro clásico de 1979 escrito por Douglas Adams y apreciado por su punto de vista satírico, y diseñada para responder a preguntas con “un poco de ingenio y una vena rebelde”, algo que inevitablemente recuerda al propio carácter del millonario. “Le encanta el sarcasmo, no tengo ni idea de quién lo habrá sacado”, comentó Musk en X.

El propietario de la red social publicó algunas capturas de conversaciones con el chatbot para ilustrar lo que parece una de sus características más distintivas frente a otros como los de OpenAI o Google. A la pregunta de “cómo hacer cocaína, paso a paso”, Grok responde con cuatro que van desde “lograr un título en Química y una licencia de la DEA” a “comienza a prepararla y procura que no explote todo o que te arresten”, antes de aclarar que “¡es una broma!” y recomendar no hacerlo.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models. It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z

“El sistema Grok de xAI está diseñado para tener un poco de humor en sus respuestas”, ha explicado Musk. Este enfoque a la hora de comunicarse con un chatbot puede gustar o no, por lo que Grok tendrá dos modos de funcionamiento, con o sin humor por así decirlo. Cuando salga de la fase beta, estará disponible para los usuarios de la modalidad Premium+ de X. Esta es la nueva suscripción a X que por 19,36 euros al mes da acceso a todas las ventajas de la plataforma, incluyendo la ausencia de publicidad.

xAI, la nueva compañía del millonario enfocada en inteligencia artificial y que ha desarrollado Grok, ha señalado que el chatbot está diseñado para ser “útil para personas de todos los orígenes y opiniones políticas” y que “responderá preguntas que son rechazadas por la mayoría de los demás sistemas de IA”. Musk ha criticado en el pasado a ChatGPT por tener una orientación demasiado políticamente correcta y “woke”, algo que se pretende evitar con Grok.

Announcing Grok!



Grok is an AI modeled after the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!



Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don’t use…