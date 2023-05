Elon Musk anuncia el borrado de las cuentas de Twitter inactivas desde hace “varios años”

Twitter ha cambiado sus políticas sobre las cuentas inactivas y ha anunciado que ha comenzado a proceder al borrado de las que lo hayan estado “durante varios años”. En un tuit publicado este lunes, Elon Musk ha explicado que “estamos purgando las cuentas que no han tenido ninguna actividad durante varios años, por lo que probablemente verás una caída en el número de seguidores.”

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop