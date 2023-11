Elon Musk reconoce que X puede desaparecer y manda un mensaje a los anunciantes: “que os jodan”.

Elon Musk, propietario de la red social X, ha abierto una nueva polémica tras las declaraciones realizadas este miércoles. Musk señaló que el actual boicot de anunciantes en X, tras una publicación que realizó el pasado 15 de noviembre y ha sido calificada de antisemita, podría terminar con la antigua Twitter. Sin embargo mandó un mensaje muy claro a los anunciantes que han retirado sus inversiones publicitarias: “que os jodan”.

Según The New York Times, organizador del evento en el que Musk realizó las declaraciones, la huida de los anunciantes tras su última polémica ha costado a la plataforma unas pérdidas de 75 millones de dólares. Preguntado por el entrevistador Andrew Ross Sorkin por su reciente visita a Israel y si había formado parte de “un tour de disculpas” para que los anunciantes reconsideraran su posición, Musk respondió: “Espero que paren. No os anunciéis. Si alguien va a tratar de chantajearme con publicidad, chantajearme con dinero, que os jodan. Que os jodan. ¿Está claro? Espero que sí”.

Ante la expeditiva respuesta, un sorprendido Sorkin le preguntó qué pasará entonces con el modelo económico de la compañía. Fue entonces cuando Musk afirmó que “lo que este boicot publicitario va a hacer es matar a la empresa. Y todo el mundo lo sabrá, que esos anunciantes mataron a la compañía. Y lo documentaremos con todo detalle”.

Compañías como IBM, Lionsgate, Disney y Apple han detenido sus inversiones publicitarias en la red social después de que Musk respondiera con un “has dicho la auténtica verdad” a una publicación en X a la que se ha acusado de antisemita.

Esta respondía a la de otro usuario, que publicó un vídeo denunciando el uso extendido de la expresión “Hitler tenía razón” en medios sociales, afirmando que “las comunidades judías han estado impulsando exactamente el tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. Estoy profundamente desinteresado en que me importe una mierda que las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante comprensión de que a esas hordas de minorías que apoyan la inundación de su país no les agradan demasiado”.

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Tras la tormenta desatada, Musk se ha disculpado y ha reconocido haberse equivocado: “en retrospectiva, no debería haber respondido a esa persona”, dijo a Sorkin. También culpabilizó a los medios por no cubrir sus aclaraciones posteriores y afirmó que “básicamente, les entregué un arma cargada a quienes me odian, y posiblemente a quienes son antisemitas, y por eso lo siento mucho. Esa no era mi intención.”

Antes de Musk, había pasado por el escenario de la Cumbre Dealbook del New York Times Bob Iger, CEO de Disney. Preguntado por Sorkin sobre la retirada de la publicidad de X, Iger señaló que “tengo mucho respeto por Musk y lo que ha conseguido. Sabemos que Elon es más grande que la vida en muchos aspectos y que su nombre está muy conectado con las empresas que fundó o que posee. Al asumir públicamente su posición, sentimos que la asociación no era necesariamente positiva para nosotros”.