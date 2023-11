Elon Musk cambia de opinión y X vuelve a mostrar los titulares de las noticias.

Elon Musk vuelve a cambiar de opinión y esta vez para bien. El propietario de X, la antigua Twitter, recula de uno de los cambios que peor han sido recibidos entre los usuarios de la red social. El mes pasado, X eliminó los titulares y entradillas que se mostraba de los artículos, noticias y otros contenidos enlazados desde una publicación en X, dejando solamente la imagen principal y el dominio del que proviene. Musk ha anunciado que revierte, parcialmente, ese cambio.

El millonario ha afirmado en una publicación en X que “en una próxima versión, X superpondrá el título en la parte superior de la imagen de una tarjeta URL”. Esto no significa que se muestren de la misma forma que lo hacían antes, pero al menos los usuarios tendrán la información esencial sobre la información antes de decidirse a hacer clic sobre ella.

Ese clic que lleva al usuario fuera de la plataforma es, precisamente, lo que X quería reducir eliminado la mayor parte de la información que mostraba el enlace. La red social lo anunció en agosto y comenzó a aplicarse a comienzos de octubre. Musk aseguró que ese cambio venía directamente de él y que “mejorará enormemente la estética” de las publicaciones, pero es evidente que el primer efecto iba a ser desincentivar los clics y que el usuario se mantenga más tiempo en X.

En otra publicación, el magnate afirmó que el algoritmo de X estaba enfocado a optimizar el tiempo del usuario en la plataforma, de forma que los enlaces “no reciben tanta atención porque la gente pasa menos tiempo en la plataforma si hacen clic”.

