Starlink dará Internet en Gaza: Israel y Elon Musk llegan a un “principio de acuerdo”.

Shlomo Karhi, ministro de Comunicaciones de Israel, ha anunciado esta mañana que su Gobierno había llegado a un “principio de acuerdo” con Elon Musk para que la red de satélites de Starlink proporcione Internet en Israel y la Franja de Gaza. El anuncio se produce en la misma jornada que el millonario está visitando Israel y manteniendo encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente israelí Isaac Herzog.

Karhi ha felicitado a Musk en la red social X, la antigua Twitter, por un acuerdo que califica como “significativo”. “Las unidades satelitales Starlink solo pueden operarse en Israel con la aprobación del Ministerio de Comunicaciones de Israel, incluida la Franja de Gaza”, ha afirmado el ministro israelí.

Este acuerdo llega casi un mes después de que Musk anunciara que Starlink daría cobertura a “organizaciones de ayuda reconocidas internacionalmente” en la Franja de Gaza. La noticia suscitó una respuesta inmediata de Karhi, quien advirtió que Hamás la utilizaría con fines terroristas y que "Israel utilizará todos los medios a su disposición para impedirlo". “No somos tan ingenuos”, respondió entonces Musk, “si alguno lo hace, tomaremos medidas extraordinarias para confirmar que se utiliza *sólo* por razones puramente humanitarias. Además, haremos un control de seguridad con los gobiernos de Estados Unidos e Israel antes de encender siquiera un solo terminal”.

