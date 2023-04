Esta es la lista de misiles rusos que Ucrania no puede derribar con sus sistemas antiaéreos actuales... y es larga

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno de Kiev ha ido aumentando sus sistemas defensivos gracias a la ayuda occidental y uno de los principales refuerzos ha sido la defensa antiaérea para tratar de hacer frente a los cohetes y misiles lanzados por Rusia, ya sea desde sistemas terrestres, aviones, buques de guerra o, incluso, submarinos.

El gobierno ucraniano afirma que la efectividad de sus defensas aéreas ha crecido al 75%. Sistemas como el HIMARS, los Aspide españoles, los Nasam, los Crotales franceses o los Patriot han supuesto un enorme arsenal para las fuerzas armadas ucranianas, pero reconocen que aun hay misiles rusos que pueden penetrar su espacio aéreo e impactar contra objetivos en el país. Las defensas aéreas ucranianas solo interceptaron con éxito el 30% de los misiles al comienzo de la invasión rusa, mientras que hoy, ese porcentaje es del 75%, lo que incluye también los ataques con drones kamikazes.

En una entrevista con el Canal 24, el coronel Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que Ucrania no ha interceptado con éxito todo tipo de misiles. Los sistemas de Ucrania pueden derribar algunos misiles de crucero debido a sus características de diseño. El Buk-M1 y el S-300 son los dos sistemas principales utilizados actualmente por Ucrania. Aclaró que son misiles guiados antiaéreos que pueden destruir tanto aviones como misiles de crucero.

Entonces, según esta fuente militar, Ucrania ahora puede derribar misiles de crucero como el Kalibr (3M14), lanzado desde el mar; los Kh-101 / Kh-555 / Kh–55; R-500 (9M728) lanzados desde el aire o los Iskander-K terrestres, además de misiles aire-superficie guiados; y el Kh-35, un proyectil antibuque aéreo, marítimo o terrestre.

¿Qué misiles Ucrania no derriba?

En el otro lado de Ucrania no ha detenido hasta ahora los misiles balísticos Iskander-M 9M723 que Rusia utilizó con frecuencia al comienzo del conflicto. Afirmó que los rusos habían comenzado a utilizar sistemas anticuados de misiles Tochka-U después de agotar su stock principal de Iskander-M. Ignat aseguró que estas armas obsoletas golpearon la estación de Kramatorsk. Además, agregó que la defensa aérea ucraniana no podía derribar misiles del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS) como el Smerch. El Kh-22 también estaría dentro del listado de misiles que sus armas no pueden derribar. De hecho, se habrían disparado 120 Kh-22 desde el comienzo de la operación sin que ninguno haya podido ser derribado, pues, para hacerlo, Ucrania necesitaría un sistema de misiles de aviación equipado con el radar más avanzado y un misil sofisticado capaz de operar en modo autónomo, lo que significaría tomar decisiones de forma independiente sin necesidad. de intervención humana.

Algo similar pasaría con los misiles de crucero antibuque costeros supersónicos P-800 Onyx que se usan con frecuencia en el área de Odessa, los misiles anti-radar Kh-31P y otros aire-superficie de corto alcance, que tampoco están siendo derribados. El misil hipersónico aerobalístico conocido como X-47 "Dagger", transportado por aviones MiG-31K, es el último de la lista y, además, uno de los más peligrosos, pues su velocidad de vuelo es mucho mayor, lo que limite al máximo el tiempo de reacción desde que se detectan.