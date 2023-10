Esta semana se celebrará la cumbre internacional que pretende poner límites a la IA

La pregunta se lleva haciendo desde hace varios años: ¿Salvará a la humanidad o nos destruirá? Ese es el gran dilema de la inteligencia artificial. Las voces son dispares y, mientras algunos expertos señalan constantemente sus peligros, los avances muestran su potencial. En el medio estás virtud y eso es lo que pretende la próxima cumbre que se llevará a cabo en Londres con los principales expertos del mundo.

Entre el 1 y el 2 de noviembre, alrededor de 100 líderes mundiales, jefes tecnológicos, académicos e investigadores de inteligencia artificial se reunirán en el campus de Bletchley Park en el Reino Unido. El sitio elegido no es aleatorio: allí se construyó Colossus, el primer ordenador británico y la herramienta que permitió romper los códigos de la máquina alemana Enigma durante la Segunda Guerra Mundial.

El objetivo de la cumbre es debatir sobre la mejor manera de maximizar los beneficios de esta poderosa tecnología y al mismo tiempo minimizar los riesgos. Básicamente, se trata de trazar los límites de la IA, una frontera que aún no está dibujada y que constantemente cambia debido a los avances tecnológicos.

Son numerosas las voces de desarrolladores que piden que los avances se ralenticen o incluso se detengan por completo porque está evolucionando muy rápidamente. Otros argumentan que hacerlo significaría limitar el potencial de la tecnología para lograr cosas asombrosas, como generar fórmulas para nuevos medicamentos y trabajar en soluciones para el cambio climático.

Pero los críticos dicen que la reunión de dos días debería centrarse en los problemas más inmediatos y apremiantes de la IA, como la gran cantidad de energía que consume, el impacto que ya está teniendo en los empleos, su capacidad para generar contenido falso y su abuso en la comisión de delitos.En un informe publicado la semana pasada, el gobierno del Reino Unido enumeró algunas amenazas potenciales horribles, incluido el bioterrorismo, los ataques cibernéticos, la IA avanzada que elige controlarse a sí misma y la mayor distribución de imágenes falsas de abuso sexual infantil.

Al mismo tiempo, el primer ministro británico, Rishi Sunak instó a no dejarse llevar, ya que tiene un plan y es posicionar al Reino Unido como líder mundial en seguridad de la IA. Aunque todavía no se ha publicado ninguna lista de los asistentes a la cumbre, sí se saben algunos nombres. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris asistirá, al igual que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. China ha sido invitada, pero no ha respondido de modo oficial.

¿Cuál será el resultado de este congreso? Lo más probable es que dos días no sea suficiente para llegar a acuerdos determinantes y la ausencia de muchos líderes también influya a la hora confirmar qué se podrá o no hacer.

Una de las voces más reconocidas en el panorama de la inteligencia artificial, Yoshua Bengio (reconocido como uno de los tres "padrinos" fundadores de la IA, junto a Geoffrey Hinton y Yann LeCun), aseguró en un evento organizado por Chatham House en Londres, que debería crearse un régimen de registro y concesión de licencias para los modelos de IA más avanzados, revocable si un sistema se considera inseguro, pero reconoció que algo como esto tardaría más de dos días en concretarse.

"Los tratados y acuerdos internacionales toman mucho más tiempo... pero deberíamos empezar poco a poco y no esperar a haber construido un sistema de gobernanza global muy complicado antes de empezar a hacer cosas".