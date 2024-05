La estafa de suplantación de identidad vinculada a las apuestas y la declaración de la renta

A nadie le gusta hacer la declaración de la renta. Eso es un hecho. Pero si a eso le agregamos que nos puede resultar a pagar por obtener beneficios por apuestas que nunca hemos realizado, la molestia es doble y fundada. Eso es lo que está sucediendo con muchas personas que al hacer su declaración descubren que han suplantado su identidad para registrarse en casas de apuestas físicas o en internet y los impuestos por sus ganancias pasan a los damnificados.

La estafa ha afectado a tantas personas que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) perteneciente al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha habilitado un buzón de correo electrónico para estas personas: dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es. Quienes se hayan visto afectados, podrán notificar este hecho con un escrito al mencionado correo.

“Desde la Dirección General se ha organizado un protocolo de actuación coordinado con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los operadores de juego de azar que disponen de título habilitante, definiendo las pautas de actuación que facilitarán a las personas afectadas todo el proceso de acceso de sus datos y, en su caso, de denuncia – explica un comunicado del ministerio -. A través del buzón de correo electrónico, y tras las comprobaciones oportunas, la DGOJ informará a las personas afectadas sobre los pasos que deben dar en la gestión de las denuncias y en el esclarecimiento de los hechos, así como facilitar la labor de persecución de los posibles delitos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Para evitar que esto ocurra en el futuro, el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) recomienda no dar nuestros datos personales por teléfono sin confirmar quién los recibe. También señala la importancia de no dar fotocopias de nuestro DNI sin tomar medidas previas, como pixelar las imágenes o la firma para que no se pueda hacer uso de ella, poner marcas de agua para que se sepa que no es el original y toda prevención que impida su obtención, sea por redes sociales o por otros medios.

La DGOJ también recuerda que la suplantación de identidad es un delito y para evitar que se lleve a cabo ha tomado “diversas acciones para combatir este tipo de fraude de suplantación de identidad; se reforzaron los requisitos de verificación y acreditación de identidad en los procesos de alta de nuevos jugadores, se ha creado un servicio de Phishing alert y se ha incorporado el servicio de investigación global del mercado de apuestas SIGMA, entre otras medidas”.

Ante este posible caso, más allá de escribiral correo, también es recomendable presentarse ante la Policía Nacional para realizar la denuncia pertinente, ya que este paso será requerido más adelante y nos previene de futuros problemas.