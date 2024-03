Facebook, Messenger e Instagram dejan de funcionar durante dos horas en una catastrófica caída de Meta

Facebook, Facebook Messenger e Instagram sufrió una caída mundial desde las 16:00 horas de esta tarde. Los usuarios de las plataformas de Meta, con la excepción de WhatsApp, que no se vio afectada, encontraron una variedad de problemas que les impidieron acceder al servicio o que este no funcione correctamente durante dos horas, ya que sobre las 18:00 (hora española), el servicio volvió a funcionar

De acuerdo con el portal Downdetector, la caída se inició de forma simultanea en las tres redes sociales, lo que apunta a un origen común, pero los usuarios no están reportando la misma clase de incidencia ni en la misma proporción en cada una de ellas.

En el caso de Facebook, un 89% de las quejas registradas por los usuarios españoles en el portal indican la imposibilidad de iniciar sesión. Un 6% no logra que cargue la app y un 5% el sitio web de Facebook.

Facebook Messenger también concentra las quejas en la imposibilidad de iniciar sesión en la aplicación, un 82%. El 18% restante no puede acceder a la versión web.

Los usuarios de Instagram, en cambio, no están encontrando problemas para iniciar sesión en la red social, pero sí en otros aspectos. Un 41% consigue entrar pero sin que les cargue correctamente Instagram. Un 34% no puede acceder al feed de publicaciones y un 25% no puede hacer funcionar la app.

Por el momento, Meta no se ha pronunciado por las causas de esta caída de la que todavía no se ha recuperado, aunque la frecuencia de las quejas de los usuarios en Downdetector ya ha comenzado a descender.