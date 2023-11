Estos son los mapas térmicos más precisos

Los satélites han modificado nuestra visión del planeta a escala de centímetros. Ni siquiera necesitamos ser científicos o formar parte de una agencia espacial, basta ver los avances en Google Maps y lo que se ha descubierto gracias a esta aplicación. Y ahora, de la mano de la empresa británica SatVu llegan los mapas térmicos más precisos hasta la fecha.

Los mapas se basan en información del satélite HotSat-1 que lleva en su interior el sensor térmico comercial de mayor resolución, lo que le permite rastrear características frías y calientes de tan solo 3,5 m de diámetro.

Los mapas de calor de HotSat-1 (imágenes fijas y vídeos cortos) deberían tener una amplia aplicación, pero especialmente en cuestiones relacionadas con el clima. Permitirán a los expertos en urbanismo, por ejemplo, ver los tejados y las paredes. Esto les facilitará comprender los perfiles de temperatura de edificios, oficinas y fábricas individuales. Es información que puede identificar infraestructuras que desperdician energía y necesitan un mejor aislamiento.

Alternativamente, los mapas mostrarán las "islas de calor", como los grandes aparcamientos abiertos, que aumentan el estrés térmico en las ciudades y necesitarán ser refrigerados, tal vez con una hilera de árboles.

Los datos también seguramente proporcionarán inteligencia a los sectores financieros y de seguros -e incluso al ejército- al revelar cómo las temperaturas en una escena cambian con el tiempo. Es posible, por ejemplo, tener una idea del volumen y el tipo de producción de una fábrica simplemente a partir de su firma de calor. El satélite tiene un margen de error de dos grados como máximo.

La información obtenida gracias a estos mapas ayudará a analizar la contaminación de los ríos proveniente de las fábricas, evaluar el estado de actividad de los paneles solares y detectar los brotes de incendios forestales en terrenos abiertos.

De acuerdo con Simon Proud, experto en teledetección, "las perspectivas del HotSat-1 para la planificación urbana y la agricultura son apasionantes. Pero necesitamos evaluar la precisión de los datos, especialmente durante el día, cuando el satélite ve la luz solar por encima de la temperatura real".

