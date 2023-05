Esta extension para Google hace que no necesites VPN

No cabe duda que Google es el buscador por antonomasia y domina el mercado de un modo absoluto: por encima del 90% de las búsquedas en la web se llevan a cabo en la red son a través de este gigante. En ordenadores, tablets y móviles. El problema es que a veces, ciertos contenidos no son accesibles desde España. O, si estamos de viaje en otro país, puede que no podamos acceder a webs que habitualmente nos “abren sus puertas”. Para ello están las VPN o Redes Privadas Virtuales.

Una VPN es una herramienta que nos permite proteger la conexión mientras navegamos por internet. Gracias a ella ocultamos nuestra dirección IP y al mismo tiempo podemos encriptar los datos que envíamos o recibimos. El problema es que Google geolocaliza nuestras búsquedas, es decir indica al servidor dónde estamos. Y eso impide el acceso a determinadas webs, de otros países o en otros idiomas.

Pese a ello hay opciones. Google, como la mayoría de los buscadores, permite instalar extensiones. Algunas de ellas detectan las faltas ortográficas y subrayan la palabra mal escrita. De ese modo nos aseguramos que los correos, mensajes o lo que subamos a internet no tenga faltas ortográficas. Una de estas extensiones es Google Search - Geolocation & Language Change y es la que nos permite crear una VPN para usar Google Chrome.

Una vez que la instalamos su uso es muy sencillo: abrimos el buscador y abajo de la pestaña en la que escribimos nuestra búsqueda, veremos las opciones de buscar por imágenes, vídeos, noticias y la última será ubicación. Pulsamos allí y podremos realizar búsquedas como si estuviéramos en Japón, Corea o Estados Unidos. También podemos cambiar el idioma y hasta filtrar aquellos que no queremos que aparezcan.

La extensión es gratuita y nos facilita mucho el trabajo cuando estamos de viaje o queremos asegurarnos que los mensajes que enviamos y recibimos tienen una protección extra. Y en el planeta internet, nunca está de más.