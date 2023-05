6 trucos que no conocías para hacer búsquedas en Google

A nivel global un 85% de las búsquedas en internet se llevan a cabo en Google, un motor que recibe unas 8.500 millones de solicitudes diarias. Y no solamente es porque casi el 90% de los smartphones usan Android, el sistema operativo de Google, sino porque en la página se encuentran algunas herramientas que facilitan esta tarea cuando necesitamos algo más que responder a una simple pregunta. Aquí van algunos trucos no tan conocidos que esconde Google.

Buscar dentro de un sitio web específico

Puede que recuerdes haber visto un documento, un dato, una foto o un enlace en una página web determinada pero has borrado el historial y no lo encuentras. O quizás alguien te mencionó ese dato pero no hay forma de rastrearlo. Supongamos que lo que buscas es las novedades de Android en La Razón. En estos casos basta escribir: site:larazon.es android . Es decir la palabra site, dos puntos, luego (y sin espacios) la web en la que quieres realizar la búsqueda y la o las palabras claves. Así solo se mostrarán los resultados del sitio web mencionado (larazon.es) y no de otros sitios.

Explorar sitios web sin conexión

Has encontrado la web que tiene lo que quería y cuando vas a descargarlo o a mirar nuevamente, está off line, no tiene conexión la página. El problema es que lo necesitas para ya mismo, independientemente de que la página tenga un problema con el servidor. Para eso está la opción “Caché”. Google mantiene copias en caché de las páginas web exploradas por su rastreador, y es por eso que puede navegar por ellas incluso si su servidor está inactivo ya que las páginas en caché se cargan desde Google. Por ejemplo: “cache:larazon.es" nos permite navegar por larazon.es incluso si está fuera de línea

Eliminar un término de los resultados de búsqueda

Si estamos buscando algo y sigue apareciendo una palabra clave (por ejemplo queremos comprar un coche y hay una marca que queremos descartar), podemos limitar el resultado de la búsqueda excluyendo el término. Simplemente hay que agregar un signo de - (como si quisiéramos restar) y sin espacios el término que queremos eliminar. Por ejemplo: ganadores Eurovisión -2023, de ese modo nos saldrán los resultados de otros años, excepto el de este.

Buscar archivos específicos

Aquí basta escribir “filetype:” y el nombre del archivo (Word, PDF, Power Point, etc.) en una web. Resulta muy útil cuando buscamos presentaciones o documentos en páginas web, como un estudio determinado en la página del Instituto Nacional de Estadísticas o en la Organización Mundial de la Salud.

El comodín asterisco

Del mismo modo que podemos usar comillas para hacer una búsqueda específica o usar el signo “-” para evitar una palabra, hay veces que no recordamos un término, como el nombre completo de un grupo musical o el apellido de una persona. En este caso escribimos “Orgullo y **” y Google automáticamente llenará los espacios en blanco con las opciones más adecuadas para darnos los resultados más probables, como Orgullo y Prejuicio.

Encuentra la fecha de publicación de una página web

Si estamos buscando un dato especifico o queremos saber si una noticia se publicó en un sitio antes que en otro, habitualmente miramos la fecha de publicación, que casi siempre acompaña la firma. Pero hay sitios que, por algún extraño motivo, no publican la fecha de publicación. Aquí tenemos dos modos de ver la fecha. Uno es abrir la web y presionar "Ctrl + U”. La otra opción es pulsar el botón derecho del ratón y veremos la opción Ver código fuente de la página. Allí estará la fecha de publicación y de actualización, si es que se ha actualizado.