Los centros de datos de Google consumen la misma cantidad de agua que una ciudad de 320.000 habitantes

Los centros de datos utilizan grandes grandes cantidades de agua para los sistemas de refrigeración imprescindibles en estas instalaciones. De acuerdo con datos de DGTL Infra (responsable de infraestructuras de centros de datos) el consumo diario promedio de agua de un solo edificio de centro de datos es de aproximadamente 24,9 millones de litros de agua al año. Pero eso es solo un centro de datos y, aunque no se sabe exactamente cuántos tiene Google, ahora ya sabemos cuánta agua consumen: 16.000 millones de litros por año.

Después de años de incógnitas todo comenzó a resolverse cuando un periódico estadounidense, The Oregonian, desafió a la ciudad de The Dalles, Oregón, a revelar cuánta agua consumía un centro de datos de Google en la región. La disputa legal se prolongó durante 13 meses, ya que la ciudad de The Dalles intentó evitar la publicación de los datos de consumo de Google. Sin embargo, la ciudad finalmente cedió y reveló que el gigante tecnológico usó más de mil millones de litros de agua solo en 2021 y solo en esa zona. En total, entre todos los centros, Google habría utilizado 16.000 millones de litros de agua en sus centros de datos en 2021.

Las cifras mostraron también que las instalaciones casi habían triplicado su consumo de agua en cinco años, afirmando que ahora utilizan más de una cuarta parte del agua de toda la ciudad. Y ahora viene la pregunta: ¿cuánta agua es esto? De acuerdo con el INE el consumo medio de un habitante de España es de 133 litros por día, lo que suma casi 50.000 litros por año. Si dividimos los 16.000 millones por el consumo de una persona por año, el resultado es 320.000. Así, lo que consume Google en un años en sus centros de datos es mayor que el consumo anual de todos los habitantes de ciudades como Vigo, A Coruña, Gijón, Oviedo, Valladolid, Vitoria, Pamplona, Almería, o San Sebastián.

Un informe de la firma de asesoría de tecnología Uptime Institute señala que actualmente, solo la mitad de los operadores de centros de datos informan sobre su uso de agua. Si bien es cierto que no estamos hablando de agua potable y cuando es posible se utiliza agua de mar, la realidad es que son cifras muy altas y es necesario encontrar alternativas.