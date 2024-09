Jared Isaacman, el millonario detrás de Polaris Dawn que pilota un caza Mig-29 para relajarse

La misión Polaris Dawn, aún en curso, tiene ya varios hitos históricos a sus espaldas. Es la nave espacial que a más distancia de la Tierra ha estado orbitando, 1.400,7 kilómetros, y la primera misión compuesta solo por civiles que ha cruzado los cinturones de radiación de Van Allen y ha llevado a cabo un paseo espacial. Al exterior de la cápsula Dragon se asomaron, no llegaron a salir por completo, primero Jared Isaacman y después Sara Gillis, mientras que los otros dos miembros de la tripulación, Scott Poteet y Anna Menon, permanecían en el interior.

El impulsor de Polaris Dawn y de que todos ellos hayan llegado hasta allí es el primero de ellos, Isaacman. Un multimillonario estadounidense de 41 años que es conocido tanto por sus empresas como por su faceta aventurera. De hecho, esta no es la primera vez que viaja al espacio y lo hará al menos en otras dos, las futuras misiones de Polaris Dawn que él financia. De ellas solo se conoce que en la tercera subirá al espacio a bordo del cohete gigante de SpaceX, Starship.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k