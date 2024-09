Polaris Dawn hace historia con la órbita más alta alcanzada por humanos: 1.400,7 km

Los astronautas Jared Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis y Anna Menon se han convertido este miércoles en los humanos que han orbitado la Tierra a mayor altitud. Lo hicieron a 1.400,7 kilómetros de la superficie del mar y es lo más lejos que un astronauta ha estado de la Tierra desde el fin del programa Apolo en 1972.

El récord de la misión Polaris Dawn supera al que alcanzaron los astronautas Charles Conrad y Richard F. Gordon Jr. en 1966. Entonces, la nave Gemini 11 alcanzó una órbita de 1.368 kilómetros. Tras superar a la antigua misión de la NASA, Gillis y Menon se han convertido también en los primeros empleados de SpaceX en viajar al espacio y en las dos mujeres que más lejos de la Tierra han llegado.

La misión Polaris Dawn es privada y está comandada y financiada por el multimillonario Isaacman. Es su segundo vuelo al espacio y forma parte de los tres que contrató con SpaceX en 2022. La cápsula espacial Resilience despegó propulsada por un Falcon 9 de la compañía este martes para una misión que tiene una duración prevista de 5 días, teniendo lugar el regreso el próximo domingo. Resilience es una nave Crew Dragon de SpaceX adaptada a los objetivos de la misión y la primera tripulada que se comunica desde el espacio a través de la red de satélites de Starlink.

