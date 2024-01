Konami anuncia una compilación que recupera los videojuegos clásicos de Felix the Cat.

La desarrolladora Limited Run Games y la editora japonesa Konami han revelado la llegada a los comercios -tanto digitales como físicos- de una colección que reúne los dos títulos clásicos de ‘Felix the Cat’, el personaje animado de la era del cine mudo conocido en España como ‘Félix el gato’. Producido gracias a un acuerdo de colaboración con Universal Games y Digital Platforms, los videojuegos se adaptarán utilizando la tecnología de Carbon Engine, una herramienta de desarrollo que permite trasladar contenido heredado a plataformas modernas con extrema solidez.

Esta compilación de ‘Felix the Cat’ incluye el juego para NES y el que se publicó un año después para la icónica Game Boy. En cuanto al formato, a pesar de mantener los gráficos clásicos se aplicará a ambos programas algunos recursos actuales, como por ejemplo la posibilidad de crear archivos de guardado que se complementarán con varias correcciones de errores presentes en el original.

Según especifica la propia desarrolladora: "Felix The Cat es una colección de juegos de plataformas/acción en la que los jugadores ayudarán a Felix a salvar a su novia de un malvado profesor". Dentro del proyecto en cuestión, que llegará próximamente a PlayStation 5, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch, "los jugadores recorrerán entornos pixelados en 2D utilizando dispositivos y vehículos (por ejemplo, un guante de boxeo, un tanque o un submarino) para derrotar a pequeñas criaturas de dibujos animados."

