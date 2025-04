Las mejores VPN para iPhone en 2025

Tener una VPN en el móvil se ha vuelto imprescindible. Este tipo de herramienta no solo protege tu privacidad al navegar, sino que abre la puerta a contenidos de streaming de otros países, ofertas más económicas en tiendas internacionales o la posibilidad de instalar apps y juegos que no están disponibles en tu región. Por ello en este artículo nos enfocamos en las mejores VPN para iPhone.

Las 5 mejores VPN para iPhone

Estas son las 5 VPN para iPhone más recomendadas:

NordVPN

NordVPN es nuestra primera opción NordVPN

NordVPN es la mejor VPN para iPhone, y la más completa del mercado, en general. Con una sola cuenta puedes proteger hasta 10 dispositivos, lo que la convierte en una alternativa muy interesante en términos de relación calidad-precio, especialmente ahora que sus planes están con grandes descuentos. Aunque antes de hablar de precios, enumeremos todo lo que ofrece:

Conexión VPN ultrarrápida

Compatibilidad con hasta 10 dispositivos

Cifrado de alto nivel

Más de 6.400 servidores distribuidos en 111 países

Protección frente a amenazas online

Bloqueador de anuncios

Interfaz sencilla e intuitiva

Atajos integrados para Siri

Con NordVPN no solo ocultas tu IP y proteges tu información personal, sino que también puedes bloquear anuncios y navegar de forma más segura frente a posibles amenazas. Su interfaz está diseñada para resultar fácil de usar, incluso si no tienes experiencia con VPN, y lo mejor es que mantiene tu velocidad de navegación intacta, e incluso puede mejorarla en algunos casos, algo poco habitual en este tipo de servicios.

En este momento se encuentra disponible con descuentos de hasta el 70%, lo que la convierte en una oportunidad muy atractiva. Aunque es una VPN premium, sus precios promocionales hacen que esté al alcance de más usuarios. Los planes más rebajados son los de dos años, que además incluyen 3 meses gratis:

Plan Básico : 3,09 €/mes

Plan Plus : 3,99 €/mes

Plan Completo : 4,99 €/mes

Plan Ultra: 6,59 €/mes

Suscríbete a NordVPN con ahorro desde este enlace.

El plan Básico cubre lo esencial: protección VPN y escudo contra amenazas para hasta 10 dispositivos. Con el Plus, además obtienes bloqueador de anuncios y rastreadores, protección de navegación avanzada y un gestor de contraseñas. Y si optas por el Completo, también tendrás acceso a 1 TB de almacenamiento en la nube con cifrado, ideal para guardar documentos y archivos importantes de forma segura. Lo que añade el plan Ultra es una herramienta para eliminar datos personales en Internet.

Surfshark

Surfshark te permite surfear internet con más privacidad Surfshark

Surfshark se posiciona como una de las VPN más completas para iPhone. No solo oculta tu dirección IP para mantenerte anónimo en la red, sino que también protege tu dispositivo frente a malware, spyware y otros tipos de amenazas digitales. Además, cuenta con un sistema de alertas en tiempo real que te avisa si tu correo electrónico, tarjeta de crédito o identidad digital han sido comprometidos en alguna brecha de seguridad.

Una de sus mayores ventajas es que permite proteger un número ilimitado de dispositivos con una sola cuenta, lo que la convierte en una opción ideal para familias o personas con múltiples dispositivos. También destaca por su buena velocidad de conexión y la amplia red de servidores distribuidos por todo el mundo, lo que te ofrece muchas opciones para elegir tu ubicación virtual.

Surfshark ofrece tres planes diferentes:

Starter : desde 1,99 €/mes

One : desde 2,49 €/mes

One+: desde 3,99 €/mes

Suscríbete a SurfShark desde este enlace.

Todos los planes incluyen la VPN, bloqueador de anuncios y cookies, creación de correos electrónicos enmascarados y generador de datos personales ficticios para proteger tu identidad online.

Los planes One y One+ amplían la protección con funciones avanzadas como notificaciones instantáneas ante filtraciones de datos, detección de robos de identidad y tarjetas, informes sobre la seguridad de tu información personal, navegación privada, antivirus activo las 24 horas, escudo contra software espía y protección de la cámara web.

Por último, el plan One+ añade una función única: la eliminación de tus datos personales de bases de datos de empresas y servicios de búsqueda de personas.

ExpressVPN

ExpressVPN siempre es una buena opción ExpressVPN

ExpressVPN es una de las opciones más rápidas y seguras para quienes buscan una VPN para iPhone. Destaca por ofrecer un sistema de cifrado de primera categoría, que mantiene a salvo tu información personal frente a cualquier intento de espionaje o ciberataque. Además, su red de servidores abarca 105 países, lo que te permite navegar con rapidez y conectarte a prácticamente cualquier parte del mundo sin problemas de velocidad.

Donde más brilla es en el ámbito del gaming. No solo protege tus partidas frente a ataques DDoS, sino que también mejora la estabilidad y velocidad de conexión al evitar las restricciones impuestas por algunos proveedores de Internet, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones.

ExpressVPN ofrece un único plan con todas sus funciones incluidas, lo que significa que no tendrás que preocuparte por versiones limitadas o servicios recortados. Lo que varía son los periodos de sus planes de suscripción:

Plan mensual : 12,63 €/mes

Plan anual : 6,51 €/mes, con 3 meses adicionales gratis

Plan de 2 años: 4,87 €/mes, con 3 meses adicionales gratis

Suscríbete a ExpressVPN desde este enlace.

CyberGhost

CyberGhost solo tiene un plan, al igual que la anterior CyberGhost

CyberGhost es una excelente alternativa para quienes buscan una buena VPN para iPhone. Con presencia en más de 100 países y servidores en 126 ciudades, garantiza una conexión rápida, segura y con múltiples opciones de ubicación virtual.

Te permite navegar sin ser rastreado, acceder a catálogos internacionales de plataformas de streaming, compartir archivos mediante redes P2P con total seguridad, jugar online sin interrupciones o visitar webs de tu país aunque estés en el extranjero. Además, te protegerá automáticamente al conectarte a Wi-Fi públicas, algo útil si usas el móvil en cafeterías, aeropuertos, hoteles u otros lugares con conexiones abiertas.

CyberGhost ofrece un único plan con diferentes duraciones, para que elijas el que mejor se adapta a ti:

Mensual : 11,99 €

Semestral : 6,99 € al mes

Bianual: 2,03 € al mes, con 4 meses extra gratis

ProtonVPN

Cerramos la lista de las mejores VPN para iPhone con ProtonVPN ProtonVPN

Cerramos esta selección de VPN recomendadas para iPhone con ProtonVPN. Es una opción que pone el foco en la privacidad, la seguridad digital y la libertad online. Gracias a su sede en Suiza, se beneficia de una legislación favorable a la protección de datos, lo que añade una capa extra de confianza.

Una de sus funciones más destacadas es su "Kill Switch". Si la conexión VPN se cae por cualquier motivo, evita que el dispositivo se conecte directamente a Internet hasta que el enlace seguro se restablezca. Esto asegura que tu dirección IP y tus datos personales no queden expuestos, ni siquiera por un instante.

Además, ProtonVPN incluye otras características, como:

Protección frente a filtraciones DNS e IPv6

Acceso a widgets para una gestión rápida desde iPhone

Código abierto, lo que permite auditar su funcionamiento

Tecnología VPN Accelerator , que puede mejorar la velocidad de conexión hasta en un 400%

Cifrado de alta seguridad

Acceso a catálogos de streaming de otros países

Está disponible en tres modalidades de pago:

VPN Plus : desde 4,49 € al mes, con funciones avanzadas ideales para el día a día

VPN Unlimited: desde 7,99 € al mes, con todas las características premium activadas

Suscríbete a ProtonVPN desde este enlace.

¿Es segura una VPN gratuita?

Lo más recomendable es optar por una VPN de pago si realmente te preocupa la seguridad y privacidad de tu información. Aunque las VPN gratuitas resultan atractivas, muchas compensan su modelo gratuito recopilando y vendiendo los datos de navegación de sus usuarios a terceros. Además, suelen tener limitaciones importantes, como un número reducido de servidores, baja velocidad de conexión o anuncios invasivos.

El único caso en el que podría considerarse el uso de una VPN gratuita es cuando se trata de una versión reducida ofrecida por una empresa confiable que también dispone de una opción de pago. Estas versiones suelen servir como una muestra del servicio completo, sin comprometer la seguridad de tus datos, y pueden ser útiles si estás probando distintas opciones antes de decidirte.

Sin embargo, muchas VPN de pago ya ofrecen periodos de prueba gratuitos o garantías de devolución de dinero, por lo que no es necesario recurrir a una opción gratuita para evaluar su funcionamiento.

Dudas sobre VPN más frecuentes

A continuación, resolvemos varias de las dudas más habituales que suelen surgir al hablar de VPN.

¿Qué significa "VPN"?



VPN son a las siglas en inglés deVirtual Private Network, lo que se traduce como “Red Privada Virtual”. Esta tecnología crea una conexión segura y cifrada entre tu dispositivo y el servidor de la VPN, lo que permite ocultar tu dirección IP real y navegar por la red como si estuvieras en otro país, protegiendo así tu identidad digital, ya que "muestra" otra distinta.

¿Cómo funciona una VPN?

Una VPN actúa como intermediaria entre tu equipo e Internet. En lugar de mostrar tu IP real, la VPN asigna una dirección IP diferente —a menudo de otro país—, lo que complica enormemente que páginas web, servicios o personas rastreen tu ubicación o tus hábitos de navegación. Es como usar una máscara virtual que impide que vean quién está realmente detrás.

¿Las VPN son legales en España?

Las VPN son legales en España. No obstante, en ciertos países su uso está restringido o directamente prohibido, por lo que conviene informarse si planeas viajar al extranjero.

¿Con una VPN soy invulnerable?



Aunque las VPN ofrecen un alto nivel de privacidad y añaden una capa de seguridad muy útil, no te convierte en invulnerable. Sigue siendo importante navegar con precaución, evitar sitios sospechosos y no descargar archivos de fuentes dudosas. La VPN es una herramienta potente, pero no sustituye el sentido común ni otras medidas de protección digital.

¿Puedo comprar en otros países desde España con una VPN?

Sí, es una práctica común entre usuarios que buscan mejores precios. Puedes simular que estás en otra ubicación y, por ejemplo, suscribirte a servicios digitales a precios más bajos. No obstante, esto depende de las condiciones de cada comercio o plataforma, y puede no estar permitido por sus políticas, como recientemente hizo YouTube con sus suscripciones Premium.