¿Inmersión o rendimiento? Probamos los nuevos set-up definitivos de Razer y salimos sorprendidos

No es lo mismo jugar en un ordenador de oficina y sentado en el sofá que hacerlo con un set-up gaming a la altura. Quienes saben algo de set-up son Razer, una de las marcas gaming más importantes del mundo. Recientemente hemos probado sus nuevos productos en una visita a las oficinas de Red Bull, los cuales se dividen en dos experiencias: la experiencia inmersiva y la experiencia competitiva.

Como hay mucha tela que cortar, vamos a profundizar en cada experiencia de forma individual, para después analizar brevemente cada uno de sus productos que la componen. Eso sí, antes de empezar, debemos tener en cuenta que si bien las dos son gaming, lo cierto es que resultan completamente distintas. La inmersiva está pensada para meternos de lleno en el mundo del videojuego y la segunda es para optimizar nuestro rendimiento a nivel competitivo.

La experiencia inmersiva

Comenzamos por la experiencia inmersiva Pablo Hernando

La primera experiencia que probamos fue la inmersiva. No hay que ser un lince para saber de qué trata: meterte de cabeza en el mundo del juego para que, desde la comodidad de tu cuarto, puedas explorar las inhóspitas regiones de tus videojuegos favoritos, sentir silbando los disparos en los shooters (tranquilo, las balas no te impactarán) o las explosiones de energía en los juegos de lucha.

¿Cómo lo consigue? Debemos imaginar cada experiencia como un ecosistema, y en este caso, sus productos comparten la misma filosofía de la inmersión. Un buen ejemplo es la iluminación de la alfombrilla Razer Firefly V2 Pro, que se sincroniza con las luces Razer Aether Standing. A este sistema se suman los cascos Razer Kraken V4 Pro y el singular cojín Razer Freyja, que transmite físicamente las sensaciones del juego.

Una de las claves, y sin duda lo que más llama la atención al primer vistazo, es la iluminación. Razer cuenta con varios productos que podemos sincronizar a nivel visual, para que generen un mismo "aura". Sin embargo, esta experiencia resulta mucho más, ya que el sonido, el tacto y, por supuesto, las respuestas del teclado y el ratón van al unísono. El objetivo ya no es solo que veas la pantalla, sino que la sientas el videojuego con tus otros sentidos, algo que consigue.

Todos los periféricos van al unísono Pablo Hernando

En mi caso, pude probar el Hogwarts Legacy. Fueron apenas unos minutos, pero ya os aseguro que no es lo mismo jugar aquí que en un equipo normal. Cuando lanzaba un hechizo, podía oír a la perfección como fluía desde la varita por el aire hasta impactar en el enemigo, pero es que hasta lo sentía en el cojín Razer Freyja, que acariciaba mi espalda con una vibración que varíaba según el tipo de hechizo.

Precisamente esto último me resultó clave para la experiencia. Y es que este ¿dispositivo? no se limita a vibrar cual mando, sino que vibra según lo que estemos haciendo en el juego. No es lo mismo lanzar una granada que disparar con nuestra AK-47, así con todo. Eso sí, tranquilo, los impactos y daños no nos lastimarán.

La magia de Hogwarts ya no solo se ve, se siente Pablo Hernando

Como hay mucho que comentar, me voy a detener en cada producto para comentar rápidamente sus características básicas:

Razer Blackwidow V4 X

Teclado Razer Blackwidow V4 X Razer

Jugar sin teclado es complicado, pero no todos los teclados ofrecen la misma experiencia. No es lo mismo el que usas para rellenar Excels en el trabajo que el Razer BlackWidow V4 X, el último teclado gaming de la marca.

Switches mecánicos Razer de 3ª generación

Carcasa de switch transparente

Teclas ABS de doble inyección

Rueda multifunción y Teclas multimedia

6 teclas macro dedicadas

Durabilidad de 80 millones de pulsaciones

Desde 138,99 euros en la web de Razer.

Razer Basilisk V3 Pro 35K

Basilisk V3 Pro 35K Razer

Otro componente esencial es el ratón. El Razer Basilisk V3 Pro 35K es un ratón ergonómico RGB inalámbrico con gran capacidad de personalización.

Rueda Razer HyperScroll configurable

Sensor óptico Razer Focus Pro 35K Gen-2

Autonomía de 150 horas

13 botones configurables

13 zonas de iluminación multicolor Chroma

Switches ópticos Razer Gen-3

Desde 179,99 euros en la web de Razer.

Razer Firefly V2 Pro

Firefly V2 Pro Razer

Esta alfombrilla destaca por ser, según Razer, “la primera alfombrilla gaming del mundo con retroiluminación LED”. Cuenta con 15 zonas de iluminación personalizable.

15 piezas de iluminación Chroma

Puerto USB 2.0 integrado

Cable USB C desmontable

Superficie microtexturizada de baja fricción

Base antideslizante

Desde 109,99 euros en la web de Razer.

Razer Kraken V4 Pro

Kraken V4 Pro Razer

El sonido corre a cargo de los Razer Kraken V4 Pro, los auriculares de última generación de la marca, que incorporan tecnología de vibración inmersiva Razer Sensa HD Haptics. Esto permite sentir físicamente los impactos del juego.

OLED Hub de control

Razer Sensa HD Haptics

4 modos de personalización

Micrófono retráctil Razer HyperClear de superbanda ancha

Drivers Razer Triforce 40 mm de bio-celulosa

THX Spatial Audio

Desde 449,99 euros en la web de Razer.

Razer Freyja

Freyja Razer

Un periférico algo inusual es el Razer Freyja, un cojín háptico para la silla. No solo mejora la comodidad, sino que también permite sentir en la espalda lo que ocurre en pantalla.

Razer Sensa HD Haptics

Inmersión háptica multidireccional

Personalización Ecualizador Háptico mediante Razer Synapse

Razer HyperSpeed Wireless y Bluetooth

Conexión de liberación rápida

Correas ajustables para un agarre universal

Desde 316,47 euros.

Razer Iskur V2 X

Iskur V2 X Razer

La silla donde colocamos el cojín. Se trata del clásico asiento gaming, pero mejorado para mayor confort, con cojines contorneados de espuma densa y soporte lumbar integrado. Además, puede reclinarse hasta 152º.

Arco lumbar incorporado

Base de asiento ensanchada con bordes reducidos

Cojines contorneados de espuma de alta densidad

Reclinación ajustable de 152º

Reposabrazos 2D

Acabado en felpa negro

Desde 299,99 euros en la web de Razer.

Razer Aehter Standing Light Bars

Aether Standing Light Bars Razer

Para añadir un toque estético al entorno, las barras de luz Razer Aether ofrecen una iluminación envolvente. Aportan un extra visual que armoniza con los demás productos.

Iluminación dual, frontal y trasera reversible

Personalización individual de cada barra

Cable individual de alimentación USB C

Razer Chroma RGB

Compatible con Mattel Compatible

Funciona con Razer Gamer Room App

Desde 199,99 euros en web de Razer.

Experiencia competitiva

Los productos de la experiencia competitiva se centran únicamente en ganar Pablo Hernando

Al lado de la experiencia inmersiva teníamos la competitiva. Se centra en que rindamos bien, ya que está pensada para jugadores competitivos, ya sean profesionales o amateurs.

Con ella Razer se deja de adornos visuales y va a lo simple. Por ello, tenemos un ratón que pesa como una pluma, el Viper V3, apenas 54 gramos. Con él resulta mucho más fácil apuntar o mover el cursor, ya que está diseñado para que lo hagas de la forma más rápida y precisa posible. Lo mismo sucede con el teclado, un compacto Huntsman V3 Pro Mini, que concentra las teclas para llegar lo más rápido a cada una.

El Viper V3 Pro también sirve para zurdos Pablo Hernando

Cuando la probamos, nos dejó unas sensaciones completamente distintas. Obviamente, no entra por los ojos como los productos de la experiencia inmersiva, pero un jugador competitivo sabe que eso es indiferente. A la hora de ganar los adornos son lo de menos, y cuando probé el teclado y su ratón me quedó claro que cualquiera sería más competitivo con ellos.

Razer Viper V3 Pro

Vipers V3 Pro Razer

Un ratón diseñado para la competición, con un diseño simple para que el jugador se enfoque en lo esencial.

Diseño ultraligero de 54/55 gramos

Sensor óptico Razer Focus Pro Gen-2

Tecnología Razer HyperPolling 8000 Hz

Razer HyperSpeed Wireless

Switches ópticos Razer Optical Gen-3

Hasta 95 horas de batería

Desde 179,99 euros en la web de Razer.

Razer Hunstman V3 Pro Mini

Huntsman V3 Pro Mini Razer

El teclado de esta zona es compacto y ágil. Ideal para mantener las manos cerca y los reflejos en su punto. Cada pulsación es rápida y precisa.

Switches analógicos Razer Gen 2

Diseño compacto tamaño 60%

Placa superior de aluminio metal cepillado

Ajustes rápidos integrados

Teclas TBT de doble inyección y doble función

Potenciado por Razer Chroma RGB

Desde 209,99 euros en la web de Razer.

Ecosistema WYVRN

Detectar fallos en un desarrollo es más fácil con WYVRN Pablo Hernando

Por otro lado, tenemos el ecosistema WYVRN, creado por Razer para desarrolladores. Resulta imposible no comprender las experiencias sin él, puesto que define la iluminación, las sensaciones hápticas o el volumen. Lo que ha hecho Razer es permitir que los desarrolladores de videojuegos puedan acceder a este para configurarlo según los parámetros de sus títulos. Ya está disponible en WYVRN.

Se basa en cuatro pilares:

Razer AI Tools

Herramientas de inteligencia artificial al servicio de jugadores o desarrolladores. Permiten tanto facilitar la experiencia del juego como simplificar el trabajo a los desarrolladores, según sean Razer AI Game Copilot o Razer AI QA Copilot.

Razer AI Game Copilot

Es un asistente diseñado para jugadores que se integra directamente en los juegos. Aparecerá en una parte de la pantalla donde no moleste para que podamos, por ejemplo, pedirle consejos para derrotar a un jefe oculto, cómo acceder a cierto cobre e, incluso, qué equipo es mejor para jugar en un FPS online.

Razer AI QA Copilot

Esta es una solución para desarrolladores de videojuegos. La IA les indica los bugs o problemas, con informes detallados junto a capturas de pantallas o registros de eventos. No busca eliminar la figura del tester, sino hacer que este se pueda centrar en la jugabilidad.

Sensa HD Haptics

La tecnología háptica de Razer. Ya cuenta con más de 80 títulos de carreras, género en el que predomina, de los más de 100 títulos en los que se encuentra disponible.

Razer Chroma RGB de última generación

Facilita a los desarrolladores ofrecer iluminación dinámica. De este modo, son ellos mismos quienes pueden crear parámetros específicos para sus propios juegos.

Plugin para juegos THC Spatial Audio+

Resulta capaz de crear paisajes sonoros 3D inmersivos. Permite audio inmersivo THX 7.1.4 mediante auriculares. Además, es compatible con IAMF (formato de metadatos de audio inmersivo) de la Alianza para Medios Abiertos, por lo que se garantiza su compatibilidad a futuro con los estándares de audio emergentes.