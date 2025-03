MWC 2025: Samsung lanza su nueva serie A para la gama media: A56, A36 y A26

Samsung agrupa sus smartphones de gama media y baja bajo el apelativo A y ha aprovechado la primera jornada del Mobile World Congress para lanzar los nuevos modelos correspondientes a la parte alta de la tabla. La renovación de la gama media de Samsung -A56, A36 y A26- ya está disponible para su compra en la web del fabricante surcoreano y tiene como principal aliciente la incorporación de nuevas funciones de IA, hasta ahora exclusivas de los Galaxy S y los Pixel de Google, que agrupa bajo el apelativo de Awesome Intelligence.

Una de estas funciones es Best Face o Mejor cara, una herramienta de IA que permite intercambiar las expresiones faciales de hasta cinco personas en una foto, en caso de que alguien parpadee o mire en otra dirección. Es similar a la función Best Take de Google Pixel y debutó con el Galaxy S25 en enero.

También se incluye una herramienta de eliminación de objetos 'mejorada' y nuevos filtros fotográficos, además de la función Rodea para buscar de Google, que permite buscar texto e imágenes simplemente rodeándolos en la pantalla y que ya llegó a algunos móviles de la serie A en agosto pasado.

Todos los colores del Galaxy A56. Samsung.

Awesome Intelligence no desembarca por igual en toda la gama media. A56 es el más beneficiado, con 5 nuevas funciones de IA -Recorte automático, Filtros, Best Face, Selección de IA y Leer en voz alta- a sumar a las 3 -Rodea para buscar, Borrador de objetos y Sugerencia de edición para las imágenes- que Samsung ya desplegó con la generación anterior, A55. El A26 se queda con un total de 5, las 3 -Sugerencia de edición, Borrador de objetos y Photo Remaster- que ya tenía el A25 junto a Rodea para buscar y Crear filtros. El A36 suma Selección de IA, Leer en voz alta y Filtros a Rodea para buscar, Borrador de objetos y Sugerencia de edición.

Más allá de las nuevas funciones de IA, Samsung ha realizado pequeños cambios de diseño en los nuevos modelos. Además de una módulo trasero para la cámara con forma ovalada, los tres dispositivos ahora tienen la misma pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y diferencias en el brillo máximo que alcanzan, mayor que las pantallas más pequeñas de 6,6 pulgadas en los A55 y A35, y de 6,5 pulgadas en el A25. El A56 conserva el sensor ultra gran angular de 12 MP, la cámara principal de 50 MP y la cámara macro de 5 MP. También cuenta con una cámara frontal de 12 MP, que es inferior al sensor de 32 MP del A55 y la misma en todos los modelos, salvo que en el A26 pierde la capacidad de grabar a 4K. El A36 y A26 mantienen los MP del sensor principal, pero se ven reducidos en el ultra gran angular y macro.

Galaxy A36. Samsung.

Aunque el A56 incorpora el nuevo procesador Exynos 1580, el A36 incluye un chip Snapdragon 6 Gen 3 de la generación anterior y el A26 un Exynos 1380. Todos cuentan con versiones de 128 GB y 256 GB de almacenamiento y según la memoria RAM: 8 o 12 GB en los A56 y A36, 6 y 8 GB en el A26.

Los tres modelos de la serie A cuentan con una batería de 5.000 mAh, pero solo el A56 y el A36 admiten carga rápida de 45W e incluyen una 'cámara de vapor más grande' para mejorar el rendimiento. Samsung también ha extendido por primera vez la resistencia al polvo y al agua con certificación IP67 al A26.

Galaxy A26. Samsung.

En línea con la tendencia de ofrecer un soporte más extendido, los teléfonos contarán con hasta seis años de actualizaciones de Android OS y seguridad, un período más prolongado que el ofrecido en la generación anterior. Los teléfonos llegan con Android 15 y estarán disponibles en varios colores según el modelo. El Galaxy A56 parte de los 479 euros, el A36 de los 379 € y el A26 de los 299 €.