El gadget del sábado: Motorola Razr 40 Ultra, un móvil que quiere sacar los colores

Como cada año, el Instituto Pantone del Color, ha anunciado el que será el color del año y en este caso se trata del Peach Fuzz, un tono melocotón que ya ha comenzado a invadir diferentes áreas, entre ellas la tecnología: es el tono del último modelo del plegable de Motorola, el Razr 40 Ultra.

Competir en el segmento de los móviles plegables no es sencillo. No solo por la competencia (Samsung, Huawei y Oppo, entre otros), también por la ingeniería necesaria para garantizar prestaciones como la estabilidad de la pantalla y la bisagra, colocar una buena batería y cámaras acordes con el precio. Con todo esto en mente, Motorola ha aceptado el desafío y ha evolucionado la generación anterior de la versión del 2022.

En lo que respecta a diseño, el Razr 40 Ultra ha cambiado en materiales, apostando por un acabado en cristal y aluminio. Quizás no se siente tan premium como el Flip de Samsung, pero puede competir con problema con los rivales más directos.

El cierre funciona correctamente y no hay que preocuparse por si entra polvo o si quiera luz al plegarlo. También ha mejorado el marco que recubre el frontal y la funcionalidad de la bisagra. El pliegue central, al abrirlo apenas si se nota y eso que estamos ante una de las pantallas más grandes del mercado, pero ya hablaremos de eso.

Sí podemos anticipar que la pantalla pequeña (por llamarla de algún modo) es de 3,6 pulgadas y una respuesta de 144 Hz. Pero no sirve solo para recibir notificaciones, aquí se puede jugar, ver contenido multimedia en diferentes plataformas (como Netflix) y hasta utilizar Google Maps. Otro aspecto positivo es que se usa como pantalla para los selfies y permite vernos cuando vamos a tomar una imagen con la cámara principal. Punto a favor en un sentido y en contra en otro: la cámara frontal es prácticamente prescindible.

Y entonces llega la pantalla principal: una bestia de 6,9 pulgadas, lo que hace que el móvil sea más grande que el iPhone 14 Pro Max, por ejemplo. Pese a ello no pesa mucho: 188,5 gramos. El problema que observamos es que al tratar de un móvil que desplegado es tan grande, alcanzar los botones de los laterales mientras lo tenemos en mano, se hace complicado… si no imposible. Y esto es fundamental no por el control del volumen, sino por el lector de huellas. Detalles interesantes: muy buen brillo máximo y 165 Hz de respuesta lo elevan a buena categoría. En sonido no destaca su volumen, pero sí su fidelidad: Motorola apostó más por la calidad y por ello en los máximos no hay tanto distorsión… aunque no son máximos muy altos.

El cerebro es un Snappdragon 8+ Gen 1. No es el último modelo y, si bien es un microchip muy solvente, tiene el problema de calentarse muy rápido. Motorola ha trabajado en esto para evitar en lo posible sobrecalentamiento y ha conseguido reducirlo… algo, pero aun así se nota esto después de algunas horas de uso continuo. A este microchip hay que sumarle 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna.

En el apartado de autonomía estamos ante una batería de 3.800 mAh. En primera instancia parece poco, sobre todo si tenemos en cuenta el tema del calentamiento, pero aquí también se ha trabajado adecuadamente para optimizar la energía y, excepto en escenarios de uso extremo, no es complicado llegar al final del día. Eso sí, la carga rápida es de “apenas” 30 W: le falta un poco más para estar en la gama competitiva en este apartado.

En cuanto a cámaras, el Razr 40 Ultra tiene las mismas limitaciones que la mayoría de los plegables de concha, principalmente debido al tamaño. Eel smartphone de Motorola cuenta con solo dos sensores con 12 y 13 megapíxeles (angular y ultra gran angular) en la parte trasera y uno de 32 MP en la delantera. El conjunto hace que las fotos tengan un aprobado, pero no destacan. Lo mejor del sistema es su modo noche. En cuanto al vídeo, es posible grabar hasta en 4K y 60 FPS. La limitación del tamaño (léase sensor) es un “impuesto” muy alto en este tipo de móviles.

Veredicto

Por diseño, batería, potencia y prestaciones estamos ante un móvil muy interesante. Su mayor defecto es la cámara. Y por este precio (€1.199) es algo que puede costar muy caro.