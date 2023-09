¿Quieres un implante en el cerebro? Neuralink comienza los ensayos en humanos

Unos meses después de obtener la aprobación de la FDA para ensayos en humanos, Neuralink está buscando sus primeros sujetos de prueba. La prueba inicial de seis años, que la empresa propiedad de Elon Musk llama "el estudio PRIME", tiene como objetivo probar la tecnología diseñada para ayudar a quienes tienen dispositivos de control de parálisis. La empresa está buscando personas con cuadriplejía debido a una lesión vertical de la médula espinal o ELA que tengan más de 22 años y tengan un “cuidador constante y confiable” para ser parte del estudio.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…