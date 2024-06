New World: Aeternum presenta interesantes novedades en el desembarco de la serie en consolas

Uno de los eventos destacados dentro del “Summer Game Fest” ha corrido a cuenta de Amazon Games y su revelación de ‘New World: Aeternum’, un prometedor RPG de acción que se lanzará el 15 de octubre de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Además de proponer varias características inéditas para la franquicia, también marcará su debut oficial en consolas. A grandes rasgos puede considerarse una especie de edición definitiva de ‘New World’, que se acompaña con todas sus actualizaciones y los contenidos de la expansión ‘El alzamiento de los tierramarga’.

Generosa cantidad de novedades

Pero ‘Aeternum’ presentará novedades para los jugadores de todas las plataformas, entre las que se incluyen la primera zona PvP a gran escala de la historia de ‘New World’, una incursión de 10 jugadores, pruebas en solitario en el end-game, una experiencia de subida de nivel mejorada, nuevos arquetipos de personajes, partidas multiplataforma online competitivas y cooperativas, un sistema de diálogo renovado y mucho más. Sus desarrolladores también han señalado que el videojuego se ha diseñado específicamente para consolas, con paridad completa de características para los jugadores de PC y funcionalidad de juego cruzado. Pero los jugadores disfrutarán de mejoras como el bloqueo de objetivos y el asistente de puntería, el cursor virtual, más funciones de navegación, accesibilidad del mando y demás.

