La nueva demo de System Shock para PC permite jugar su nivel inicial al completo.

Los jefes de Nightdive Studios han publicado una nueva versión demostrativa gratuita para ordenador de la remodelación del clásico ‘System Shock’ de 1994, que se lanza como parte del “Steam Next Fest” que se celebra hasta el próximo 13 de febrero. Prometiendo la combinación de una jugabilidad de culto con nuevos efectos visuales en alta definición, controles actualizados, una interfaz, sonidos y música nuevas (incluso con el actor original del doblaje original de Shodan), la demo abre la puerta del primer nivel al completo.

Para superarla necesitarás una combinación de sigilo, astucia y armamento futurista para abrirte camino a través de las nuevas áreas, trampas, puzles y secretos de la estación “Ciudadela”. En el camino habrá que derrotar un ejército de criaturas hostiles y mutantes, creadas y controladas por la propia Shodan, con la que tendrás que luchar o evitar para sobrevivir.

Lanzado originalmente en 1994 para PC, ‘System Shock’ pone al jugador en el papel de un hacker que debe sobrevivir en una estación espacial dominada por una inteligencia artificial asesina y, por el camino, a todos los mutantes humanoides creados por ella. El juego se consideró revolucionario para su época y ayudó a sentar las bases del género de simulación inmersiva.

En su nueva versión llega cargado de novedades, como más enemigos, coleccionables, mapas, música, mecánicas y un aspecto de nueva generación con soporte DLSS. La revisión prevista inicialmente para 2020 en PC, Xbox y PlayStation, nos permitirá explorar algunos de los claustrofóbicos entornos ciberpunk de la estación espacial de la que tendremos que escapar resolviendo rompecabezas particularmente complejos y haciendo frente a las criaturas que nos crucemos por el camino.

