Nuevas normas: Facebook e Instagram permiten acusar de enfermos mentales a homosexuales

Ya desde su campaña electoral (la primera y la más reciente), Donald Trump se caracterizó por terminar con las políticas de diversidad de género y diversidad. A él se sumaron diferentes personalidades estadounidenses con mucho poder mediático. Y parece ser que las redes sociales le siguieron los pasos.

De acuerdo con la Política de Transparencia de Meta (Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp), la empresa señala que “Creemos que las personas se expresan y conectan entre sí con mayor libertad cuando no se sienten atacadas por ser quienes son. Por ello, no permitimos las conductas de odio en Facebook, Instagram ni Threads”.

En este apartado, Meta establece las normas que regulan qué publicaciones están permitidas y aquellas que no se toleran por considerarse “ataques directos contra las personas (no contra conceptos o instituciones) por razón de lo que llamamos características protegidas: raza, etnia, origen nacional, discapacidad, afiliación religiosa, casta, orientación sexual, sexo, identidad de género y enfermedad grave”, según explican en la web.

Pero las normas no se cambiaron con la llegada de Trump, de hecho, en la actualización de enero de 2025 ya forman parte de ella, aunque no están en la que se publicó en febrero de 2024. En la versión más reciente, en el apartado de Conductas de Odio, se puede leer que no hay que publicar insultos, incluidos aquellos vinculados a “características mentales, como acusaciones de estupidez, capacidad intelectual y enfermedad mental, y comparaciones sin fundamentos con grupos con características protegidas en función de su capacidad intelectual inherente”.

Hasta ahí, todo correcto, sin embargo, el siguiente párrafo tampoco deja lugar a dudas: “Sí permitimos las acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual, dado el discurso político y religioso sobre transexualidad y homosexualidad”. Sin duda una medida controvertida para quienes luchan contra el acoso o el bullying.

Y hay más. En el apartado sobre Contenido en el que se ataca a una persona o un grupo de personas por sus características protegidas (de forma escrita o visual) recurriendo a la exclusión económica, Meta afirma que no se permite “negar el acceso a prestaciones económicas y limitar la participación en el mercado laboral. Sí permitimos el contenido que abogue por las limitaciones de acceso a puestos de trabajo en cuerpos militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, y el sector educativo en función del género. También permitimos este tipo de contenido en función de la orientación sexual, cuando este se basa en creencias religiosas”.

En pocas palabras, sí se permite decir que un homosexual es un enfermo mental y también está permitido apoyar un acceso limitado a puestos de trabajo, como el educativo o los cuerpos de seguridad, en función del género.