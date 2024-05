OpenAI ‘pausa’ una de las voces de ChatGPT por parecerse demasiado a la de Scarlett Johansson

OpenAI presentó hace una semana su último modelo de lenguaje, GPT-4o, que ahora potencia ChatGPT. Durante el evento llamó la atención la mejora en las capacidades de voz de la inteligencia artificial, con unos tiempos de respuesta similares a los de una conversación entre humanos. Hubo varios ejemplos de su uso, interactuando con la IA desde un smartphone que, inevitablemente, recuerdan a la IA de la película Her de Spike Jonze, de la que el personaje de Joaquin Phoenix se enamoraba y a la que ponía voz la actriz Scarlett Johansson. La compañía ha anunciado hoy que ‘pausa’ Sky, una de las 5 voces que puede utilizar ChatGPT, tras la oleada de comentarios y críticas recibidas por su parecido con la de la actriz.

Sky no es algo nuevo en ChatGPT. La voz está integrada con la IA desde el pasado septiembre, pero ha sido el revuelo causado por las nuevas capacidades de ChatGPT para conversar en tiempo real lo que ha avivado el interés. También es más expresivo y puede interpretar las expresiones faciales del usuario a través de la cámara del móvil.

‘Hemos escuchado preguntas sobre cómo elegimos las voces en ChatGPT, especialmente Sky. Estamos trabajando para pausar el uso de Sky mientras los abordamos’, explica la compañía en X.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.



Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L