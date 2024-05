OpenAI disuelve el equipo de seguridad creado para evitar que la IA cause la 'extinción humana'

No ha llegado al año de vida. El pasado julio, OpenAI anunció la creación de un equipo enfocado en los riesgos que entraña el desarrollo de una AGI o Inteligencia Artificial General. Esto es, un tipo de IA que tiene la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimiento de una manera comparable a la inteligencia humana. Dirigido por el cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever, y por el investigador Jan Leike, ha sido disuelto por OpenAI entre acusaciones de no dedicarle los recursos suficientes. En los últimos días, tanto Sutskever como Leike han anunciado su marcha de la compañía de Sam Altman.

Este departamento tenía la tarea de crear medidas de seguridad para sistemas avanzados de inteligencia general que 'podrían conducir a la pérdida de poder de la humanidad o incluso a la extinción humana', según una publicación en el blog de OpenAI el pasado julio. Es lo que la compañía denomina superalineamiento y tiene como objetivo que una IA se comporte de manera alineada con los valores humanos, de forma segura y fiable, incluso en situaciones imprevistas y complejas. 'Actualmente, no tenemos una solución para dirigir o controlar una IA potencialmente superinteligente y evitar que se vuelva deshonesta', dijo entonces la compañía.

'OpenAI asume una enorme responsabilidad en nombre de toda la humanidad. Pero en los últimos años, la cultura y los procesos de seguridad han pasado a un segundo plano frente a los productos novedosos. Hace tiempo que deberíamos tomarnos increíblemente en serio las implicaciones de la AGI', ha afirmado Leike en una serie de publicaciones en X al anunciar su marcha de la compañía, este viernes.

Tanto la marcha de Leike como la de Sutskever se han producido en los días siguientes a que OpenAI presentara su nuevo modelo de IA, GPT-4o. Según CNBC, algunos miembros del equipo de superalineamiento están siendo transferidos a otros departamentos de la empresa. Tanto este medio como Wired recogen las denuncias de varios empleados de OpenAI por no destinar suficientes recursos computacionales al departamento de superalineación.

'He estado en desacuerdo con el liderazgo de OpenAI sobre las prioridades centrales de la compañía durante bastante tiempo, hasta que finalmente llegamos a un punto de ruptura', escribió Leike. 'Durante los últimos meses mi equipo ha estado navegando contra el viento. A veces estábamos luchando por la informática y cada vez era más difícil realizar esta investigación crucial'.

Sobre la marcha de Leike, Altman aseguró en X que 'estoy muy agradecido por las contribuciones de @janleike a la investigación de alineación y la cultura de seguridad de OpenAI, y me entristece mucho verlo irse. Tiene razón, tenemos mucho más por hacer; estamos comprometidos a hacerlo. Tendré una publicación más larga en los próximos días'.

