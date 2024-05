OpenAI lanza GPT-4o, un modelo “mucho más rápido” que GPT-4, para todos los usuarios de ChatGPT

OpenAI ha anunciado una nueva iteración de su modelo de lenguaje GPT-4 en un corto evento retransmitido en streaming esta tarde. GPT-4o, así se llama esta versión, es “mucho más rápido” que aquel y es multimodal de forma nativa. Es decir, puede entender y generar texto, imágenes y audio, según ha explicado la CTO de OpenAI, Mira Muratyi, algo de lo que se han visto varios ejemplos durante la presentación.

Sorprendentemente, el nuevo modelo de lenguaje no quedará reservado para los usuarios de la versión de pago, sino que llega a todos los de ChatGPT, también de la versión gratuita. De lo que sí podrán disfrutar los de ChatGPT Plus es de “hasta cinco veces los límites de capacidad” de los que disponen los de ChatGPT y mantendrán la exclusiva sobre las capacidades de voz del nuevo modelo. Mientras que el modo actual de voz trabaja solo con lo que puede escuchar, GPT-4o puede observar lo que hay alrededor a través de la cámara y hablar sobre ello; y sus respuestas serán más ágiles también. En este caso, la latencia se ha reducido de los 5,4 segundos de GPT-4 y 2,8 de GPT 3.5 a 320 milisegundos.

La compañía ha señalado, en una publicación en su blog, que las capacidades de GPT-4o "se implementarán de manera iterativa (con acceso extendido al equipo rojo a partir de hoy)", pero sus capacidades de texto e imagen comienzan a llegar hoy a ChatGPT.

La nueva versión de ChatGPT reduce la latencia, lo que permitirá respuestas más rápidas y está optimizada para más de 50 idiomas. Según ha indicado Sam Altman, CEO de OpenAI, en X, los desarrolladores tendrán acceso a su API para sus propias implementaciones y podrán hacerlo a mitad de precio que con GPT-4 Turbo, la, ahora, penúltima versión del modelo de lenguaje que está disponible para los usuarios de ChatGPT Plus; en el ChatGPT gratuito se usa GPT 3.5. Altman también ha señalado que GPT-4o "es nuestro mejor modelo hasta la fecha".

in the API, GPT-4o is half the price AND twice as fast as GPT-4-turbo. and 5x rate limits. pic.twitter.com/vqV8XwNcYp