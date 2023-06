Paul McCartney está usando una IA para crear el "último" álbum de los Beatles

Por fin la inteligencia artificial se utilizará (modo irónico) para algo que es al mismo tiempo útil, controvertido y que perdurará a lo largo de los siglos. La leyenda de la música Paul McCartney ha anunciado que está utilizando una IA para crear lo que él llama el "último disco de los Beatles", señaló en una entrevista. "Acabamos de terminarlo y se lanzará este año".

El proyecto se llevará a cabo cuando solo quedan dos miembros vivos de la formación original: el propio McCartney y Ringo Starr. John Lennon murió en 1980 y George Harrison en 2001. Afortunadamente, este no es otro intento de llevar a cabo una pieza musical anecdótica con diferentes estilos, como lo ha hecho David Guetta con Eminem. En cambio, McCartney dice que su equipo usó nuevas herramientas de aprendizaje automático para aislar mejor la voz de Lennon, de una vieja cinta que el director Peter Jackson (El señor de los Anillos) había utilizado en un documental sobre la banda en 2021.

"Pudimos sacar la voz de John de un pequeña cinta casete casi echada a perder donde tenía estaba la voz de John y algunos instrrumentos musicales - explicó McCartney - . Teníamos la voz de John y queríamos separarla de los instrumentos. Así que le enseñamos a la IA a distinguir entre instrumentos musicales y voz: Esa es la voz. Esta es una guitarra. Borra la guitarra".

En otras palabras, es un uso mucho menos controvertido de la tecnología que podría permitirles a las leyendas del rock recuperar viejos proyecto y hasta revivir la voz de otros grandes que han dejado algunas obras que parecían irrecuperables hasta ahora, como pueden ser Bob Marley o algunas grabaciones de, por ejemplo, Jimmy Hendrix.

A esto hay que sumarle que McCartney usó lo que aprendió del uso de la IA por parte de Jackson y lo aplicó a la próxima canción. “Cuando comenzamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles - añade el compositor británico - pudimos usar la IA para obtener una versión más pura de la voz de John. A partir de ese momento conseguimos llevar el disco a la mesa de mezcla como lo haríamos normalmente. Esto nos da un poco de libertad".

Si bien es probable que el uso de la IA por parte de McCartney no cause tanto revuelo como otros casos en los que la IA se usa para crear música o imitar la voz de un cantante, el músico admitió que se sorprendió cuando se enfrentó a cómo se puede abusar de ella. Y eso le da algo de miedo respecto al producto final: "No estoy muy preesente en Internet pero sé que en algún momento la gente me dirá que hay una canción mía cantada por Lennon en las radios y que solo se trata de IA... Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde lleva eso".