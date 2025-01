Perplexity lanza un asistente IA con el que puedes sustituir al de Google en tu móvil y usa apps por ti.

Perplexity no es la más conocida entre las inteligencias artificiales generativas y, de hecho, no se presenta así, sino como un motor de búsqueda basado en IA que funciona con, según se use la versión gratuita o de pago, diferentes modelos de lenguaje que incluyen a GPT-4o, o1, Grok-2 y Claude 3.5. Ahora, la compañía ha anunciado el lanzamiento de su propio asistente para dispositivos Android que, al igual que Gemini, puede sustituir al que Android utiliza por defecto.

Perplexity Assistant no se limita a responder preguntas, sino que también puede realizar acciones. El asistente utiliza razonamiento, búsqueda y maneja aplicaciones para ayudar con tareas diarias, como reservar una cena, encontrar una canción que no se recuerda, llamar a un Uber, redactar correos electrónicos, establecer recordatorios y mucho más. Es multimodal, lo que significa que puede interactuar tanto por voz como por texto y que entiende lo que ve a través de la cámara del móvil y en la pantalla del mismo.

We are excited to launch the Perplexity Assistant to all Android users. This marks the transition for Perplexity from an answer engine to a natively integrated assistant that can call other apps and perform basic tasks for you. Update or install Perplexity app on Play Store. pic.twitter.com/FSRDLtVWzB — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) January 23, 2025

Perplexity mostró una variedad de ejemplos en X donde su asistente fue capaz de configurar un recordatorio, buscar restaurantes y abrir la cámara para proporcionar información sobre lo que está enfocando.

Assistant is multimodal, so you can tell it to turn on the camera and ask about what you see in front of you, or on your screen. pic.twitter.com/Jxg6m6WUV3 — Perplexity (@perplexity_ai) January 23, 2025

Aravind Srinivas, fundador de Perplexity, ha explicado en X cómo Perplexity Assistant puede comprender el contexto del usuario y tomar acciones basándose en ello. También reconoce que no todo funciona a la perfección; por ejemplo, es posible que no puedas reservar en un restaurante si este no está listado en OpenTable.

En otro ejemplo compartido por la compañía, indicándole que se necesita un transporte y la dirección de destino, el asistente de Perplexity abre la app de Uber y muestra las opciones disponibles para el trayecto. Y, según comentan en The Verge, pidiéndole que inicie ‘un buen podcast’ comenzó a reproducir en YouTube el último de The Joe Rogan Experience y también fue capaz de identificar, enfocándolo con la cámara del móvil, un producto promocional de MacDonald’s lanzado solo un par de días antes.

Cool thing about this is everything stays in context. You can start with a conversation about some question you have and follow up to set an action related to it, e.g., getting an alert ahead of a basketball game. pic.twitter.com/3E6nSADhQ0 — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) January 23, 2025

Perplexity no es la única IA que puede interactuar con apps, también lo hace Gemini, que igualmente puede configurarse como asistente del móvil en lugar del tradicional de Google. ChatGPT, sin embargo, está más limitado en este sentido, aunque OpenAI acaba de presentar Operator, un asistente capaz de usar el navegador como si fuera el usuario. Pero esta opción está reservada para los suscriptores del plan de pago de 200 dólares al mes.

El asistente de Perplexity no llega a tanto, pero está disponible para todo el mundo. Actualmente, es compatible con Spotify, YouTube y Uber, junto con las aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendario y reloj. ‘Sin embargo, seguimos agregando soporte para más aplicaciones y más funcionalidades, por lo que este es solo el punto de partida’, ha explicado Sara Platnick, portavoz de la compañía.

El asistente es gratuito para todos los usuarios de Perplexity y ya está disponible en su aplicación para Android. Para usarlo, primero debes descargar la aplicación Perplexity AI en tu dispositivo y configurarla como la aplicación de asistente predeterminada, algo que Perplexity te indicará cómo hacer. Una vez listo, puedes abrir al asistente como lo harías normalmente, manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos.

Por el momento, solo está disponible para Android. ‘Si Apple nos da los permisos adecuados, lo haremos realidad’, asegura Platnick.