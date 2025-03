Qué es un cañón sónico LRAD como el utilizado en Serbia para dispersar manifestantes

Este sábado tuvo lugar en Belgrado la que se ha calificado como la manifestación más multitudinaria de su historia. Congregó al menos a 107.000 personas, que algunas fuentes elevan a 325.000, contra la corrupción del gobierno presidido por Aleksandar Vučić y ha sido la culminación, hasta la fecha, de una ola de protestas que se inició en noviembre tras la muerte de 15 personas por el derrumbe de un tejado en la estación de trenes de Novi Sad, al norte de la capital serbia. Durante la protesta, se guardaron 15 minutos de silencio que se vieron interrumpidos cuando cientos de manifestantes comenzaron a correr repentinamente, abandonando el lugar.

Según denuncian funcionarios de la oposición y grupos de derechos humanos serbios, las fuerzas policiales hicieron uso de un arma sónica para disolver a los manifestantes. El gobierno de Vučić, a pesar de los numerosos vídeos en redes sociales con momentos del suceso, lo niega, aunque no que posee este tipo de arma, y afirma que abrirá una investigación para determinar si fue así.

BREAKING:



The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj