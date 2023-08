La IA que estabas esperando: con esta app puedes convertirte en Barbie o en Ken

Era cuestión de tiempo hasta que apareciera esta opción: una app para convertirte en Barbie o Ken utilizando inteligencia artificial. Obviamente, el éxito de la película ha contribuido a esto, si a eso le sumamos que la IA es capaz de convertirte en un superhéroe o darle rostro a una comunidad autónoma, el terreno era muy fértil.

El sitio web es muy sencillo de utilizar. Seleccionamos una foto con buena iluminación, de frente y con buena resolución. Luego seleccionamos si queremos Barbie o Ken para los resultados, el color de cabello (no existe una opción Barbie o Ken con calvicie), el color de piel y el escenario: ahora mismo solo hay dos, pero cada día se agregan más.

Registramos la imagen con nuestro correo electrónico (inevitable) y en unos 30 segundos tenemos el resultado. Tiene la ventaja de ser sencillo de usar, los resultados son bastante fieles a la realidad. Eso sí: no esperemos un personaje con nuestro rostro exacto, sino una “traducción” de nuestras características al mundo plástico.

Las imágenes se pueden descargar y no hay límite. De hecho, si no nos gusta la propuesta por la IA existe la opción de Regenerar y se ofrecen nuevas opciones. Eso sí, todas las imágenes tienen una marca de agua con el enlace de la web. Si queremos una descarga “limpia” hay que pagar: €1,99 por cada imagen.

Por ahora los desarrolladores no se han dado cuenta de que la marca de agua apenas ocupa una sección de la imagen y no tapa el rostro ni mucho menos. Eso nos permite descargarla en modo gratuito y luego editarla cortando solo el rostro. No quedará igual, obviamente, pero es una solución algo apañada para publicar en redes.

¿Qué le falta? Respetar el escenario de la imagen, poder sumarle accesorios, que haya una opción para los que somos calvos. La creadora de la web es Shirley Mao, especialista en tecnología graduada en el reconocido MIT y que ha trabajado para Google y Facebook, entre otras compañías.