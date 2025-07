¿Usas Office en Windows 10? Este es el futuro que te espera si no actualizas a Windows 11.

Microsoft termina de forma oficial el soporte a Windows 10 el próximo 14 de octubre. Da algunas opciones para extenderlo hasta un año más para usuarios particulares y hasta tres para los empresariales, pero el objetivo de la compañía es que todos se pasen de una vez a Windows 11. Sin embargo, todos ellos también tienen otra preocupación: ¿qué pasa con las aplicaciones de Microsoft 365, el antiguo Office, en Windows 10?

Pocos ordenadores habrá en el mundo con el sistema operativo de Microsoft que no tengan programas como Word, Excel u Outlook instalados. Microsoft ha revelado, con una actualización en su página de soporte, qué va a hacer con la suite ofimática en Windows 10.

La buena noticia es que no le debe parecer adecuado dejar completamente sin soporte programas tan utilizados en un sistema operativo que, según los datos más recientes de StatCounter -una estimación, no son oficiales de Microsoft-, mantiene una cuota de mercado del 44,59 %, frente al 52 % de Windows 11.

Actualizaciones de seguridad de Microsoft 365 en Windows 10

Todos los usuarios de Microsoft 365, tanto en su versión para el hogar como para empresas, seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad durante tres años más, hasta el 10 de octubre de 2028, pero esto viene con letra pequeña.

La compañía explica que los usuarios no siempre podrán obtener correcciones para errores que sean exclusivos de Microsoft 365 en Windows 10. Si un problema de Office existe en Windows 10 pero no en Windows 11, la recomendación oficial del soporte de Microsoft es que los usuarios actualicen a este último para solucionarlo; el soporte para Windows 10 se limitará a ‘solo asistencia para la resolución de problemas’ y ‘las soluciones técnicas alternativas podrían ser limitadas o no estar disponibles’.

Nuevas características de Office en Windows 10

La mala noticia -o segunda mala noticia, más bien- es que de lo que sí se pueden olvidar los usuarios es de recibir nuevas características en Office a partir de agosto de 2026. Esto se aplicará de forma progresiva.

Los usuarios de los planes para el hogar, Microsoft 365 Familia y Microsoft 365 Personal, serán los primeros que se queden sin novedades. En el caso de los planes empresariales, dependerá del canal elegido, es decir, de la rapidez con la que llegan las novedades según se prefiera que estén más probadas antes de desplegarse en un entorno corporativo.

Los del canal Current, al que primero llegan las actualizaciones, dejarán de recibirlas en la misma fecha que los usuarios particulares. Los del canal mensual el 13 de octubre de 2026 y los del canal semestral el 12 de enero de 2027.