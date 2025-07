Por primera vez en la historia, Ucrania captura tropas rusas usando solo robots y drones

Ucrania afirma haber conseguido un hito en la guerra robotizada con un asalto a posiciones rusas y toma de prisioneros ejecutado exclusivamente con sistemas no tripulados. En la operación se capturó a un número indeterminado de soldados enemigos que se rindieron ante las máquinas y fueron conducidos y custodiados por estas hasta llegar a las líneas ucranianas. Este ataque, que tuvo lugar en la región de Járkov, al este de Ucrania, supone un nuevo paso adelante en la integración de sistemas operados a distancia en el combate en primera línea de batalla.

La operación fue ejecutada por la 3.ª Brigada de Asalto Separada, en concreto por su unidad experimental DEUS EX MACHINA de drones. Según un comunicado difundido por la brigada en Telegram, el ataque combinó drones kamikaze FPV (de visión en primera persona) con complejos robóticos terrestres (GRC, por sus siglas en inglés) para penetrar y neutralizar posiciones fortificadas rusas que habían resistido previamente ataques con efectivos humanos.

‘Por primera vez en la historia: ¡los ocupantes capitularon ante los robots terrestres de la 3.ª Brigada! Sin infantería y sin bajas’, afirma la brigada.

El asalto comenzó con un robot kamikaze terrestre que se dirigió contra un búnker defensivo ruso. La detonación destruyó la fortificación, lo que llevó a los soldados rusos restantes a rendirse cuando otro robot se acercaba a su posición.

‘Cuando el siguiente robot se aproximó al búnker destruido, el enemigo, para evitar volar por los aires, anunció su rendición’, explica la brigada en Telegram.

Los soldados capturados fueron luego escoltados hasta las líneas ucranianas vigilados por drones FPV, denominados ‘pájaros’, que utilizaron la transmisión de vídeo en directo para que la operación pudiera ser coordinada desde tierra.

‘Este es el primer asalto confirmado y exitoso en la guerra moderna llevado a cabo exclusivamente por plataformas no tripuladas’, afirma el comunicado, que destaca la relevancia estratégica del logro.

Detalla que posiciones que habían resistido dos veces a unidades de soldados ucranianos fueron recuperadas por los robots del grupo ‘Triple’ -nombre en clave de la brigada- gracias a un asalto planificado al milímetro.

No hubo presencia física de tropas ucranianas durante el ataque directo, lo que ilustra la creciente dependencia de sistemas no tripulados en zonas de combate. ‘Los robots luchan y tú controlas’, concluye la brigada en el comunicado.

Ucrania no ha revelado el número de soldados rusos capturados ni las coordenadas exactas del enfrentamiento. Aunque la escaramuza pueda parecer de poca envergadura, el éxito del asalto y la captura de soldados rusos realizado solo con sistemas no tripulados tiene un importante peso simbólico y permite avistar cómo serán las guerras en un futuro que ya no es lejano.