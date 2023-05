¿Por qué la posición de las letras en el teclado no sigue el orden del abecedario?

"A", "B", "C", "D"... Más de cien teclas puede tener cualquier tipo de teclado en un ordenador. Dependiendo de si el dispositivo procede de un país u otro, podemos encontrar la letra "ñ" y las tildes u otros símbolos diferentes. En el teclado QWERTY, que hoy conocemos no solo en nuestros ordenadores, sino también en móviles y otros dispositivos electrónicos, la posición en las que aparecen las letras dista mucho del orden que aparece en el abecedario. Un orden que parece no seguir ningún parámetro, pero lo cierto es que fue inventado con un fin.

Antes de que llegaran los ordenadores, la primera máquina de escribir, conocida como tipógrafo, fue creada en 1829 por William Austin Burt. A partir de hay, los primeros modelos se basaban en la obsesión de aquellos que querían un teclado similar al de un piano, y así, la mayoría de las máquinas de escribir tenían entre ocho y diez filas, puesto que también necesitaban las mayúsculas.

¿Por qué las letras aparecen ordenadas así en el teclado?

No fue hasta 1873 cuando llegaba la primera máquina de escribir comercial, de la mano de Christopher Latham Sholes. Este estadounidense descubrió que el orden alfabético dificultaba la escritura, ya que se producía un atascamiento en la máquina porque, si bien la velocidad de escritura era rápida, la velocidad del pequeño martillo que se accionaba era lenta. Junto a su hermano, que era profesor, desarrollaron la idea de que las letras más utilizadas debían estar más separadas o tener un acceso más difícil, de tal manera que se evitar el atascamiento de letras.

Sholes sostenía que el teclado QWERTY, cuyo nombre se había establecido por el orden de la fila superior y de izquierda a derecha, permitía la menor cantidad de movimientos con las manos cuando se escribía a máquina. En realidad, ese orden exigía mover mucho los dedos sobre el teclado para escribir las palabras más básicas, pero aun así, consiguió convencer al resto para que se estableciera ese parámetro.

El éxito de ventas tanto en EEUU como en el resto del mundo fue inmenso, y el sistema se popularizó en la industria. Una vez que los ordenadores aparecieron, era más sencillo portar esta idea. No obstante, continúa teniendo sus detractores. En primer lugar, el orden de las letras fue pensado para el idioma inglés, lo que lo vuelve menos práctico para los que escriben en otras lenguas.

Curiosamente, los anglosajones cargan más el trabajo en la mano izquierda que en la derecha. Por eso se crearon otras variantes, como la francesa AZERTY, donde la posición de las letras cambia completamente, o la alemana QWERTZ, que invierte las letras Z e Y. Sin duda, en la actualidad es complicado establecer sistemas que se adapten a las nuevas tecnologías y faciliten la escritura.