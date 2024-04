¿Qué es la siembra de nubes por drones que usa Dubái para conseguir lluvia?

Las lluvias torrenciales que ayer y hoy han caído en los Emiratos Árabes Unidos han dejado una serie de escenas sorprendentes en un país con un clima desértico y temperaturas que en verano llegan a superar los 50 grados. La actividad en la capital, Dubái, se paralizó, el tráfico dejó de circular por las calles anegadas y el Aeropuerto Internacional de Dubái tuvo que cerrar.

El fenómeno meteorológico, sin embargo, no fue completamente natural sino el resultado de la siembra de nubes llevada a cabo por el Centro Nacional de Meteorología, NCM por sus siglas en inglés, en los días previos.

Según informa Bloomberg, el NCM la llevó a cabo entre el domingo y el lunes para aprovechar las formaciones de nubes convectivas que se habían producido. “Para cualquier nube que sea adecuada en los EAU, se realiza la operación”, ha afirmado el meteorólogo Ahmed Habib al medio.

UAE got unprecedented rainfall, maximum in last 75 years, many localities are submerged pic.twitter.com/exeoXKAce0