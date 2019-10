Realme quiere conquistar Europa con tres smarphone de gama media

Tras el éxito alcanzado en el mercado asiático, donde se han vendido más de 17 millones de teléfonos móviles, la firma Realme –pertenece al grupo BBK Electronics, al igual que OnePlus y Oppo- inicia su desembarco en Europa, y ha elegido España como su sede de operaciones y como lugar para la presentación de su gama de teléfonos, compuesta por tres modernos dispositivos que cuentan con una tecnología a la última y precios que parten desde 199 euros en el modelo de acceso, el X2.

En el evento celebrado ayer en Madrid, Levi Lee, director general de Realme en Europa, manifestó su alegría por el lanzamiento de la gama en Europa, “con la ilusión de ofrecer a nuestros consumidores, en especial a los más jóvenes, nuevos y sorprendentes productos a precios asequibles dentro de su gama, y superar de esta forma sus expectativas en diseño, rendimiento y calidad”.

Y, una vez visto el producto en directo y probado, podemos decir que no es un discurso vacío de contenido, ya que se trata de una gama de productos con un diseño atractivo, un potente hardware y todas las prestaciones que busca el usuario. Sorprende, por ejemplo, que en todos los modelos se incluye un módulo fotográfico de cuatro cámaras, algo que no se ha visto hasta la fecha en ninguna marca.

El primer modelo que se mostró en el evento All in Quad fue el Realmle X2 Pro, que con un precio de partida de 399 euros en la configuración de 6 GB y 64 GB, utiliza la plataforma móvil Snapdragon 855+, una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz para una experiencia de visualización más veloz, una batería de 4.000 mAh y un sistema de carga Flash ChargeSuper VOOV de 50W que recarga la batería al completo en 35 minutos. En cuanto al módulo fotográfico cuádruple, está compuesto por una cámara principal de 64 MP, un zoom híbrido de 20x aumentos con gran angular de 115º, un teleobjetivo y otra cámara específica para retratos. Estará disponible a principios de noviembre en dos colores (Lunar White y Neptune Blue), también con una configuración de 8 GB + 128 GB por 449 euros y otra de 12 GB y 256 GB por 499 euros. No hay nada parecido en el mercado.

El modelo de acceso a la gama es el Realme 5 Pro, que ya se puede comprar a partir del 18 de octubre con un precio de 199 euros en la versión básica (4 GB + 128 GB) y 249 euros en una más completa de 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno. Sorprende que lleva la Quad Camera de 48 MP, así como la plataforma móvil Snapdragon 712 AIE, así como el sistema de carga rápido Flash Charge 3.0 VOOV de 20W, pantalla Full HD de 6,3 pulgadas (2340x1080) y un elegante ‘notch’ en forma de gota de agua. Se puede elegir entre los colores Crystal Green y Sparkling Blue.

Y, para terminar, el modelo intermedio, el Realme X2, a la venta el 29 de octubre con un precio de 299 euros y una única configuración de 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno, en colores Pearl Blue y Pearl White. Lleva el módulo Quad Camera de 64 MP, que incluye un sensor Samsung GW1 de 64 MP para la cámara principal, gran angular de 119º, lente macro de 4 cm y una lente de retrato. Con la cámara frontal para selfies de 32 MP se obtienen fotografías naturales y de gran calidad, tanto en iluminación diurna como nocturna gracias al modo Nightscape, que mejora las imágenes con poca luz. El cargador rápido Flash Charge 4.0 de 30W recarga la batería de 4.000 mAh en 30 minutos al 67%, un 12% más eficiente que la generación anterior, lleva pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas (2340x1080) recubierta con Corning Gorilla Glass 5 y un procesador Qualcomm Snapdragon 730G a 2.2 GHz.