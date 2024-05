Semana de videojuegos y cómics: Ghost of Tsushima y Dragon Ball Super Super Hero, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar unas jornadas repletas de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 13 y el 17 de mayo de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos. Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘Ghost of Tsushima: Director's Cut’, ‘Fabledom’, ‘Braid’ y ‘Homeworld 3’. También se publicarán otras novedades a tener en cuenta, como el estreno de ‘Biomutant’ en Switch, ‘The Land Beneath Us’, ‘Lorelei and the Laser Eyes’, ‘Pool Party’, y más. A renglón seguido y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 13 de mayo se producirá el estreno de ‘Fabledom’ (PC); ‘Homeworld 3’ (PC); ‘The Land Beneath Us’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Gatekeeper’ (PC); ‘Ruindog’ (PC); y ‘Never Mourn’ (PC). El martes debuta ‘Biomutant’ (Switch); ‘Braid Anniversary Edition’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Athenian Rhapsody’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Neptunia Game Maker R:Evolution’ (PS4, PS5, Switch); y ‘ROBOBEAT’ (PC). El 15 de mayo se reserva para ‘Electronics Puzzle Lab’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Men of War II’ (PC); ‘Mullet Madjack’ (PC); ‘Baladins’ (PC); ‘Carth’ (PC); y ‘Kingdom of Fallen: The Last Stand’ (PC). El jueves está previsto el lanzamiento de ‘Ghost of Tsushima: Director’s Cut’ (PC); ‘Lorelei and the Laser Eyes’ (PC, Switch); ‘Read Only Memories: Neurodiver’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Strider Fate’ (PS5/PS VR2); ‘Die by the Blade’ (PC); ‘Aeruta’ (PC); ‘Histera’ (PC); y ‘Cozy Caravan’ (PC).Por último, el viernes 17 de mayo se publica ‘Morbid: The Lords of Ire’ (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘My Little Pony – A Zephyr Heights Mystery’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox , Switch); ‘Pool Party’ (PS4, PS5, PC); ‘Seablip’ (PC); ‘Morbid: The Lords of Ire’ (PC); ‘CaseCracker2’ (PC) y ‘Genopanic’ (PC).

The Land Beneath Us - Lanzamiento 13 de mayo de 2024

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series, Switch

Lo último de FairPlay Studios, es un roguelite de mazmorras por turnos basado en la mitología galesa. El formato nos invita a desatar combinaciones de habilidades y empuñar elegantes armas en el Inframundo de Annwn. Conquista los Siete Señores, salva a la Creadora y recupera animatecnología vital.

“Construido por la Creadora, el Cosechador de almas definitivo se encarga de recoger almas. Ahora, equipado con animatecnología, su objetivo es la redención. Explora el Inframundo, conoce, haz trueques y enfréntate a los personajes. Escucha sus historias y forja tu propio camino”, revela la ficha de producto.

Braid Anniversary Edition - Lanzamiento 14 de mayo de 2024

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC

Nos detenemos en el relanzamiento de uno de los indies más influyentes de los años noventa. Entre las novedades de esta Edición Aniversario se encuentran trece nuevos niveles con un total de 16 nuevos rompecabezas, 15 horas de comentarios de los autores, un apartado sonoro mejorado, nuevas mezclas y variaciones de la famosa música compuesta por Martin Stig Andersen y Hans Christian Kock, fondos pintados a mano revisados por el artista original David Hellman, animaciones más suaves con fotogramas adicionales y la capacidad de cambiar entre el antiguo y el nuevo ‘Braid’ con un simple toque.

Ghost of Tsushima: Director's Cut – Lanzamiento 16 de mayo de 2024

Plataformas: PC

La versión completa del director de ‘Ghost of Tsushima’ en PC, edición ampliada y mejorada del videojuego de mundo abierto de Sucker Punch lanzado en 2020 para PS4, cuenta con todo el contenido adicional lanzado hasta la fecha, velocidades de fotogramas desbloqueadas y una variedad de opciones de gráficos adaptadas a una amplia gama de hardware, desde PC de alta gama hasta dispositivos portátiles de juegos para PC.

“Una tormenta se avecina. Adéntrate en el Director’s Cut completo de Ghost of Tsushima para PC; forja tu propio camino a través de esta aventura de acción en mundo abierto y descubre sus maravillas ocultas. De la mano de Sucker Punch Productions, Nixxes Software y PlayStation Studios”, explica la sinopsis.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con ‘Dragon Ball Super Super Hero’, una nueva aventura del universo creado por Akira Toriyama. A continuación, nos deleitamos con La etapa que lo cambió todo para el “Hombre sin Miedo”, que se recoge en un histórico ‘Marvel Gold Daredevil 4’. La publicación de ‘Transmetropolitan: La saga completa’ ofrece al lector la posibilidad de disfrutar íntegramente de uno de los grandes hitos del sello Vertigo, cuya irreverencia e incitación al inconformismo se antojan más vigentes que nunca.

Marvel Gold Daredevil 4 - Una mujer llamada... Viuda Negra Panini Comic

Marvel Gold Daredevil 4 - Una mujer llamada... Viuda Negra - Panini Comics

La etapa que lo cambió todo para el Hombre sin Miedo. Daredevil y La Viuda Negra se convierten en socios. Juntos, se enfrentarán a Gladiador, El Hombre Púrpura, Electro, Mr. Miedo y muchos más, al tiempo que cambian Nueva York por San Francisco. Pero con Natasha en la vida de Matt e incorporando su nombre en la cabecera, ¿qué será de Karen Page? Este Marvel Gold de 744 páginas contiene Daredevil 72-102, The Invincible Iron Man 35, 36, Prince Namor, The Sub-Mariner 40 y The Avengers 111.

Dragon Ball Super SUper Hero - Transmetropolitan - La Saga Completa Planeta Cómic - ECC Ediciones

Dragon Ball Super Super Hero – Planeta Cómic

El ejército Red Ribbon, la malvada organización militar que quiere dominar el mundo, vuelve a las andadas y obliga al supergenio doctor Hedo a construir unos androides. Piccolo intuye el peligro y se infiltra en su base secreta. Allí descubre a Cell Max, su arma más terrorífica. Piccolo y Gohan se enfrentan a los androides Gamma 1 y Gamma 2. Acorralado, el comandante en jefe de Red Ribbon activa al temible Cell Max y deja que desate su furia. ¿Quién podrá salvar al mundo de la catástrofe que se avecina?

Transmetropolitan - La Saga Completa - Ecc ediciones

‘Entre 1997 y 2002, Warren Ellis y Darick Robertson dieron forma a una explosiva combinación de sátira, ciencia ficción y humor negro que cargaba contra la pasividad de una sociedad enferma. Este inmenso volumen de 1520 páginas recoge la edición original: Transmetropolitan núms. 1-60, Vertigo Winter's Edge núms. 2 y 3, I hate it here, Filth of the city USA

Transcurridos cinco años desde que inició su autoimpuesto retiro en las montañas, el periodista Spider Jerusalem se ve obligado a regresar a la Ciudad para cumplir el contrato firmado con la editorial Driven Press. Según los términos del acuerdo por el que recibió un suculento adelanto (del cual apenas conserva el recuerdo), debe escribir dos libros más. Sin blanca y privado de acceso a los feeds de noticias, para poder documentarse decide retomar el ejercicio del periodismo en el diario La Palabra. Armando con un ordenador portátil y un lenguaje corrosivo, se convierte en el azote de los poderosos, denunciando los abusos y las mentiras de líderes religiosos, presentadores televisivos e incluso del presidente de la nación.