Semana de videojuegos y cómics: V Rising y Savage Dragon, otros protagonistas del ámbito cultural

Una semana más ya estamos aquí, preparados para recopilar los estrenos más relevantes en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos elaborado un completo listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 6 y el 10 de mayo de 2024, para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales nombres no solo de la semana, sino del mes de mayo, se encuentra el de ‘V Rising’ en Steam, que abandonará el Acceso Anticipado y recibirá la primera versión comercial para ordenador a la espera de su previsible llegada a PlayStation 5 este mismo año.

Tampoco pasamos por alto la publicación de ‘Little Kitty, Big City’ una producción para Xbox Series, Xbox One, Switch y PC, llamada a llenar de felicidad las pantallas de los amantes de las experiencias de mundo abierto (y de los gatitos encantadores). ‘Crow Country’, ‘Brocula’, ‘Gatekeeper’ y ‘Animal Well’, cierran el capítulo en lo referente a los estrenos más interesantes en el sector de los videojuegos, pero como no todo va a ser jugar, por el mismo precio, también reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 6 de mayo sale a la venta ‘Plushie from the Sky’ (PC); y tan solo un día después se estrena ‘Farm Together 2’ (PC); ‘Heading Out’ (PC); y ‘Abyss’ (PC). El miércoles será el turno de ‘V Rising’ (PC); y ‘Gift’ (PC, Xbox One, Xbox Series). Para el jueves 9 de mayo se espera la llegada de ‘Little Kitty, Big City’ (PC, Xbox Series, Xbox One, Switch); ‘Animal Well’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Brocula’ (PC, Xbox One, Xbox Series); ‘Crow Country’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Cryptmaster’ (PC); ‘Rabbit and Steel’ (PC); ‘King Arthur: Legion IX’ (PC); ‘The Bridge Curse 2: The Extrication’ (PC); ‘1000xRESIST’ (PC); ‘Rainbow Cotton’ (PC, PS5, PS4, Xbox One, Switch). El viernes se reserva para la puesta de largo de ‘Gatekeeper’ (PC); ‘Cyber Manhunt 2: New World’ (PC) y ‘Garten of Banban 7’ (PC).

V Rising – Lanzamiento 8 de mayo de 2024

Plataformas: PC

Tras haber logrado llamar la atención de forma considerable durante la fase de Acceso Anticipado, la primera versión comercial de ‘V Rising’ finalmente está lista para debutar. Desde su publicación inicial en mayo de 2022, el videojuego de Stunlock Studios ha recibido una importante serie de actualizaciones y expansiones, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los juegos de supervivencia temática más populares durante su proceso de creación pública y ahora ha llegado el momento de lanzar su versión definitiva. El juego se distribuirá en PC a través de Steam y también llegará a PlayStation en el futuro. No sabemos exactamente cuándo aterrizará en la consola de Sony, aunque no se descarta su publicación para 2024.

“Explora un vasto mundo a rebosar de horrores mitológicos y peligro. Viaja a través de exuberantes bosques, grandes campos rurales y oscuras cavernas para descubrir valiosos recursos, haciendo tanto amigos, como enemigos en el camino. Adéntrate en este mundo junto a tus camaradas vampíricos o sé el cazador solitario mientras saqueas aldeas, asaltas a bandidos y te adentras en los dominios de bestias sobrenaturales”, revela su sinopsis.

Brocula – Lanzamiento 9 de mayo de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PC

El ganador del Developer Acceleration Program de @Xbox, se estrena en consolas y ordenadores con una aventura que combina simulación y estrategia en la figura de un vampiro, que tras una siesta de 500 años despierta en una realidad que no reconoce. Sin riqueza, Brocula comenzará a descubrir el laberinto del capitalismo, aceptando trabajos a tiempo parcial en un taller de automóviles o una cafetería local para ganarse la vida. A todo esto, se suma que su castillo en ruinas, presenta otros desafíos. Deberá trabajar para reparar la fortaleza, superar los obstáculos burocráticos y recuperar la villa del alcalde de la ciudad. En líneas generales, el videojuego promete un atractivo formato en base al dinero y las luchas sociales.

“Embárcate en una aventura mágica siendo Brocula, un vampiro que despierta tras siglos en letargo. Gana dinero con trabajos a media jornada, explora el pueblo, recupera tu castillo y mejora tus habilidades vampíricas”, explica su ficha de producto

Little Kitty, Big City – Lanzamiento 9 de mayo de 2024

Plataformas: Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

En ‘Little Kitty, Big City’, los jugadores se verán irremediablemente animados a socorrer a un gatito que se ha perdido en una gran ciudad. En su camino de regreso a casa, explorará una colorida urbe, ayudará a otros animales en varias tareas y misiones, o causará el caos de la manera que solo un gato puede hacer. Otras líneas principales de la producción incluyen ligeras siestas al sol, cometer pequeños robos como distraer la comida de algún humano, derribar macetas (con planta mucho mejor) y otros diversos delitos gatunos. Su formato es aparentemente sencillo: controlas a un gatito negro que se ha perdido y debes llevarlo a casa, pero en el camino se abrirán diferentes formas de interacción con otros animales y objetos de esta ciudad, incluida la posibilidad de poner simpáticos sombreros a nuestro protagonista.

“Eres un pequeño y curioso gatito con una gran personalidad en una aventura para encontrar el camino de regreso a casa. Explora la ciudad, haz nuevas amistades con animales callejeros, usa sombreros encantadores y deja algo más que un poco de caos a tu paso. Después de todo, ¿eso no es lo que mejor hacen los gatos?”, relata la sinopsis.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos semana con la publicación del volumen inicial de la saga ‘Savage Dragon’ de Erik Larsen, para a renglón seguido dejarnos atrapar por ‘Hitomi’, en el cual HS Tak encuentra en el arte de Isabella Mazzanti un incentivo para narrar la interesante historia de una vagabunda en busca de venganza que lucha por encontrar su lugar en un mundo. En ‘Top 10’, Alan Moore formó equipo creativo con Gene Ha y Zander Cannon para idear su enésima genialidad: una combinación de géneros superheroico y policial convertida en una obra de culto que ahora llega a las librerías españolas.

Savage Dragon Planeta Cómic

Savage Dragon - Planeta Cómic

Un genio criminal llamado OverLord controlaba la ciudad de Chicago con aterrador puño de hierro. El cuerpo de policía estaba perdiendo la batalla contra OverLord y sus super-engendros cuando ocurrió algo inesperado. Cuando lo encontraron, no tenía recuerdo alguno sobre su pasado, pero pronto adoptará la identidad de Dragón. Creado por el autor de cómics estadounidense Erik Larsen, ‘Savage Dragon’ tuvo su primera aparición en la revista Megaton, lanzada en julio de 1986. Dragón es un enorme humanoide con una aleta en la cabeza cuyos superpoderes incluyen superfuerza, invulnerabilidad y un factor de curación avanzado.

Top 10 - Hitomi ECC Ediciones - Panini Comics

Top 10 – ECC Ediciones

En ‘Top 10’, Alan Moore formó equipo creativo con Gene Ha y Zander Cannon para idear una ciudad cuyos habitantes tienen superpoderes y en profundizar en las vidas de aquellos destinados a resolver y prevenir crímenes. Roby Slinger, alias Toybox, es una agente de policía recién incorporada a la Comisaría 10, que junto a sus compañeros tendrá que investigar los casos más extraños acaecidos en la urbe.

Hitomi – Panini Comics

Una vagabunda en busca de venganza contra el hombre que mató a su familia sigue el rastro a Yasuke, un legendario samurái caído en desgracia, con la esperanza de que le pueda enseñar el código del Bushido, para así emprender su propio camino como guerrera. Yasuke acepta, esperando obtener un ápice de redención por ese acto. Pronto, los dos empiezan a viajar por los antiguos caminos de Edo, donde hombres, monstruos y mitos les acaban ofreciendo oportunidades de entrenamiento más que suficientes. Así empieza un viaje en el que Hitomi se enfrentará a un reto mucho más grande y esquivo: la lucha por encontrar su lugar en un mundo tumultuoso en el que la discriminación y la violencia están a la orden del día.