Shahed-136B, el nuevo dron de Irán con rango de 4.000 km que puede atacar en cualquier lugar de Israel.

Fue en septiembre de 2022 cuando los drones empezaron a tener un papel determinante en la guerra de Ucrania. En aquel entonces, las incursiones realizadas por los Shahed-136 diseñados por Irán y que posteriormente Rusia pasaría a producir por sí misma bajo el nombre de Geran-2. Dos años después, a finales del pasado mes, Irán presentó una versión mejorada de este dron kamikaze, el Shahed-136B, en un desfile conmemorando el aniversario de la guerra entre Irán e Irak.

El Shahed-136B cuenta con varias mejoras importantes. Entre ellas, una ojiva más grande de 50 kilogramos, un alcance operativo muy superior al del Shahed-136, de entre 2.500 y 4.000 kilómetros, un motor más potente y mejores capacidades de sigilo. Estas mejoras buscan aumentar la letalidad y la supervivencia del dron, cuyo predecesor tenía un alcance de ‘solo’ 1.800 km.

En comparación con el Shahed-136, el Shahed-136B adopta un diseño más convencional de aeronave, alejándose de la configuración de ala delta, lo que lo hace más aerodinámico y reduce la visibilidad de sus motores de hélice.

