No solo jugar: el contenido gaming se cuela como opción de ocio

El perfil de gamer, aquella persona que se quiere acercar a este mundo del videojuego, tenga experiencia o no, se está ampliando y diversificando. Algo que también conlleva que no solo se dedique a jugar, sino también a ver jugar.

PC Componentes lleva tres años analizando el mundo del gaming y una de sus principales conclusiones es que el contenido relacionado, y no solo el propio videojuego, ocupa cada vez más parte del tiempo libre del ocio del usuario.

Algo que, según explica Alicia Vicente, directora de comunicación de la empresa, se debe, por una parte, al hecho de que la industria propiamente dicha no deja de crecer, “La Asociación Española de Videojuegos aseguraba ya que había superado los 2000 millones de euros en España de facturación, lo que supone un 12% de crecimiento”. A ello habría que añadir que la facturación de consumo de productos también ha crecido y el hecho de que España se esté posicionando como el cuarto país en Europa en cuanto a consumo de videojuegos. “El gaming no solo está captando público muy especializado, sino cada vez más otro público que no es tan tecnológico pero que se acerca mucho”, asegura.

La responsable de PC Componentes añade que esto también se nota en el perfil de usuarios que se acercan a la compañía. “Al principio teníamos muchos expertos, alineados con ese perfil clásico de gamer”, aunque ahora el público es más heterogéneo, también en edades.

Pese a que los juegos se han popularizado mucho (gracias en parte a los móviles), el informe de PC Componentes asegura que los gamers siguen prefiriendo el PC para jugar. Algo que hay que entender, según Alicia Vicente, porque “es el entorno que ellos más han controlado siempre dado que pueden decidir cómo configurar sus entornos de juego”. En segundo lugar, los aficionados a los videojuegos prefieren las consolas y en tercer lugar los smartphones.

Gamer PC Componentes

Pero, ¿cómo es este gamer? Según el estudio realizado, casi el 50% le dedicaba entre una y dos horas diarias a jugar. “Al final, un gamer es una persona que tiene una afición, un entretenimiento, para el que jugar es una vía de escape”. Puede ser cualquier tipo de juegos e, incluso otros contenidos. De hecho, esta es una opción que cobra cada vez más importancia, “Un 25% de usuarios prefiere ver partidas retransmitidas como los eSports antes que consumir otro tipo de contenido”, destaca la dircom de PC Componentes. “Si hablamos de la Generación Z, este dato aumenta hasta un 30%. No solo se trataría de jugar, sino que este entretenimiento audiovisual está calando”, enfatiza.

Ver jugar a otros

Puede que para algunas personas resulte curioso que haya quien prefiera ver cómo otros juegan. Algo que Alicia Vicente reconoce que le pasó con su propia familia., “Hace 40 años la gente escuchabas la radio y oía novelas o a alguien que hacía una receta. Era un contenido que gustaba y no se necesitaba nada más. La afición por el gaming está generando otro contenido que al aficionado le gusta ver”, compara.

Lo que sí está claro es que este tipo de ocio requiere de mucha carga de tecnológica, especialmente en el mundo PC. Los grandes gamers suelen invertir en las actualizaciones de los componentes de su equipo, como tarjetas gráficas o de memoria. Aunque Vicente calcula que a partir de los 1000 euro se puede tener un buen equipo, hay otros dispositivos con equipamiento muy avanzado con tarjetas gráficas de última generación que pueden rondar los 4000 o 6000 euros.

El negocio de informática, con el que nació PC Componentes, sigue temiendo un peso del 35% en la facturación de esta compañía. Además, su directora de comunicación asegura que es un sector en crecimiento. “Los gamers lo han pasado muy mal estos dos últimos años con la crisis de los componentes”, asegura.

Tras una etapa de locura, en la que se demandaba más tecnología de la que la industria era capaz de servir, el consumo de componentes está adaptándose a la demanda actual, que ya no es tan elevada.

Eso sí, Vicente añade que la industria y su desarrollo está trayendo profesiones especializadas relacionadas con la curación de contenidos, con el desarrollo de contenidos. Tanto que “el 90% de laGgeneración Z dice que se dedicaría a un sector relacionado con el gaming”.