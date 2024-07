EA Sports FC 25: el mayor exponente del fútbol virtual confirma fechas, características y novedades

Electronic Arts y su división de videojuegos deportivos, ha anticipado a su legión de fieles amantes del fútbol virtual, los primeros datos oficiales de ‘EA Sports FC 25’, la próxima entrega de la saga, que inicialmente marcará el debut de un modo llamado “Rush” mientras promete cambios para “Ultimate Team”. Junto al primer anticipo del título, la compañía también ha confirmado algún modo de juego nuevo, así como el plan de lanzamiento, previsto para el 27 de septiembre de este año.

Modo Rush

Entre las principales novedades de ‘EA Sports FC 25’, además de equipos y uniformes actualizados, estará el debut del modo “Rush”. En él, equipos de 5 jugadores competirán en partidos más rápidos y dinámicos, reemplazando por completo la opción “Volta” disponible en capítulos anteriores de la serie de fútbol.

A debut season to remember in Madrid. An El Clasico winner to celebrate for the Madridistas.@BellinghamJude is the #FC25 Standard Edition Cover Star.



See the full reveal today: https://t.co/x0js9uvbhHpic.twitter.com/ndDAoReP9y